L’Antarctique est recouverte de rouge par le changement climatique. Ce “Sang” est de notre faute.

Ce phénomène accélère le dégel sur le continent

Au cours du mois de février, la température la plus élevée a été enregistrée dans l’histoire de l’enregistrement humain en Antarctique, dépassant les 20 ° C et il semble que l’effet du changement climatique s’aggrave à chaque fois.

On sait que l’influence de l’être humain est évidente dans ce mal qui afflige notre planète, et bien que la fonte des pôles soit attendue, il semble que nous prenions soin de vous accélérer exprès.

Maintenant, dans un autre effet du changement climatique, l’Antarctique est apparu teint en rouge. Cela semble sorti d’un film et une façon de nous dire qu’il souffre à cause de nous.

La couleur est due à un type d’algues microscopiques qui, maintenant que le temps a été favorable, ont commencé à germer. Maintenant, c’est la mauvaise chose à propos de sa floraison, cette algue absorbe la lumière du soleil et accélère la fonte des glaces. C’est l’une des raisons pour lesquelles cela s’avère dangereux.

Bien que la floraison de cette algue soit quelque chose de périodique et naturel, les températures élevées récemment enregistrées ont fait avancer ce processus et briser l’équilibre des cycles que la nature a un peu plus.

Sans aucun doute, notre empreinte sur la planète semble faire de plus en plus rage. Partagez cette note afin que plus de gens prennent conscience de ce que nous faisons à la planète.

