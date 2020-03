L’apparition de Hank dans “ Better Call Saul ” est bien plus qu’un camée

‘Better Call Saul’ est à la fois une préquelle et une suite de ‘Breaking Bad’, mais c’est surtout l’expansion d’un univers plein de personnages uniques. Il n’est donc pas surprenant que certains des habitants les plus populaires d’Albuquerque, tels que Gustavo Fring ou Tuco Salamanca, soient passés par les retombées, avec une incidence plus ou moins grande. Et maintenant que la chronologie se rapproche de plus en plus du début de la série matricielle, enfin Le moment est venu d’accueillir notre agent DEA préféré, Hank Schrader, qui a montré à quoi ressemblait sa vie avant que son beau-frère décide de se lancer dans le trafic de drogue.

Hank Schrader dans ‘Breaking Bad’

Comme l’a déjà confirmé le showrunner Peter Gould en janvier, Dean Norris reprendrait le rôle de Hank, accompagné de Steven Michael Quezada dans Gomez’s, du troisième épisode de la cinquième saison. Cette livraison a été émise dans la nuit du lundi 2 mars à AMC aux États-Unis et, bien qu’en Espagne, nous devons attendre mercredi pour le voir via Movistar +, le scénariste et co-créateur a révélé à TVLine les clés de ce retour réfléchi.

«Nous ne savions pas si Dean apparaîtrait à un moment donné dans« Better Call Saul ». Pour notre plaisir personnel, je pense que Vince [Gilligan] et moi nous aurions eu Dean et Betsy et le casting complet de “Breaking Bad” du premier épisode», Reconnaît Gould, qu’il devait contrôler ces désirs afin que la retombée ne devienne pas un hommage constant:« Mais ce n’était pas la manière dont l’histoire nous menait. En cette saison, nous avons eu un moment qui semblait vraiment être le bon moment pour que la DEA fasse partie de l’histoireet, bien sûr, si vous allez avoir le DEA à Albuquerque, il n’y a que deux oncles où aller. “

L’étape suivante consistait à entrer en contact avec Norris, qui, malgré les craintes de Gould, a accepté sans préambule l’offre de revenir dans la peau de son personnage le plus emblématique, qui dans “ Better Call Saul ” montrera une facette qui était Diluer dans «Breaking Bad»: “C’est génial de voir Hank avant que tout sur Walter White ne se produise, avant d’avoir ce nuage au-dessus de ma tête … Le Hank Schrader que nous avons rencontré dans le pilote «Breaking Bad», qui a apprécié sa vie et son travail. ”

Une irruption constante

Quant à la nature de l’apparition de Hank dans le spin-off, Gould a remarqué que cela n’a rien à voir avec un caméo fugace et insignifiant: “C’est quelque chose qui ne nous a jamais intéressé, car Je crains que cela ne vous retire de la série si ces visages familiers commencent à apparaître pour dire quelques phrases. Vous aimeriez vraiment qu’ils fassent partie de l’histoire. “Par conséquent, le showrunner anticipe ce qui va arriver, puisque Hank entrera comme un ouragan:”Dans le quatrième épisode, il y a beaucoup plus. Vous pouvez voir Hank en action et Gomez. Ils sont géniaux. “

