L’apparition de l’épisode 8 de Max Beesley est une surprise bienvenue pour les fans de Suits – HITC

The Outsider de Sky Atlantic possède un casting stellaire et maintenant les fans ont repéré un autre visage familier.

C’est toujours une bonne surprise lorsque vous apercevez de manière inattendue un acteur reconnaissable dans un film ou une émission de télévision.

“Je vous connais!” est un cri qui a honoré de nombreux salons lorsque les téléspectateurs ont repéré un visage célèbre qu’ils ne s’attendaient pas à voir.

Dans le cas de Sky Atlantic et de The Outsider de HBO, basé sur le roman d’horreur Stephen King du même nom, c’est exactement ce qui s’est produit dans l’épisode 8 lorsque les fans ont aperçu l’acteur Max Beesley.

Max Beesley dans The Outsider

Max Beesley, qui est sans doute mieux connu pour son rôle dans le drame américain Suits, est apparu pour la première fois dans le huitième épisode de The Outsider, intitulé Foxhead.

Beesley endosse le rôle de Seale Bolton. Il est le frère de Claude Bolton qui arrive chez Seale avec le sentiment que le Outsider titulaire le regarde.

La première apparition de Seale Bolton intervient dans l’épisode 8 mais, selon IMDb, il devrait également apparaître dans les épisodes 9 et 10.

Les fans étaient ravis de le voir

L’apparition inattendue de Max Beesley a certainement été un succès auprès des fans, dont beaucoup ont profité de Twitter pour exprimer leur surprise de le voir apparaître dans The Outsider.

Un fan de Twitter a commenté: “Max Beesley vient d’apparaître dans The Outsider”

Un autre a ajouté: “Que fait Max Beesley dans The Outsider! Quelle belle surprise”

Et enfin, ce fan a répondu au commentaire ci-dessus, en disant: “Surréaliste le regardant et Paddy Considine parler avec des accents américains.”

Max Beesley: Films et TV

Max Beesley joue peut-être un Américain dans The Outsider, mais l’acteur de 48 ans est en fait né dans la ville de Burnage, dans le Lancashire, dans la banlieue de Manchester.

Sa carrière d’acteur a commencé quand il a étudié sous la célèbre Sheila Gray à New York.

Le premier rôle d’acteur de Max Beesley est venu en 1986 avec une apparition dans Last of the Summer Wine, qui a été suivi de son premier rôle de premier plan dans la mini-série BBC 1997 The History of Tom Jones, a Foundling, basé sur le roman de 1749 du même nom, où il a joué le rôle principal.

Au total, Max Beesley est apparu dans plus de 40 rôles d’acteur à ce jour, les plus éminents d’entre eux venant dans les goûts du drame de la BBC, Hotel Babylon, Survivors et comme nous l’avons mentionné plus tôt, le drame avec Meghan Markle avec Suits.

On s’attend à ce que Max Beesley apparaisse dans les épisodes 9 et 10 de The Outsider lorsqu’ils seront diffusés sur Sky Atlantic le 2 et le 9 mars respectivement.

Dans d’autres nouvelles, KSI sur Top Gear: comment l’apparence d’invité de JJ laisse Jeremy Clarkson dans le rétroviseur