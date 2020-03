L’apparition de Pedro Sánchez, leader de la TVE (17,8%) et du «Saturday deluxe» chute à 12,3%

Ce samedi 21 mars, le Premier ministre a comparu devant tous les Espagnols lors d’une conférence de presse En direct pour faire le point sur la première semaine durant laquelle l’Espagne a été en alerte et pour répondre aux questions des journalistes. Eh bien, l’intervention qui a été diffusée simultanément par la plupart des réseaux a été l’émission la plus suivie de la journée sur la télévision espagnole. Le ‘Weekend Newscast 2’ qui a diffusé la diffusion en direct a atteint une part moyenne de 17,8% et 3 796 000 téléspectateurs moyens, tel que collecté par Barlovento Comunicación. Il convient de noter que 8 277 000 personnes ont vu au moins une minute de l’actualité et cela a contribué deux points de partage à la moyenne quotidienne de La 1 ce jour-là.

Pedro Sánchez, président du gouvernement

Quant à la plage horaire de grande écoute, «Saturday deluxe» a eu un large débat sur le coronavirus et la présence d’Ágatha Ruiz de la Prada comme seul invité, est devenu le leader de son groupe avec 12,2% et 2 214 000 téléspectateurs. Il semble indéniable que l’augmentation de la consommation télévisuelle a provoqué une baisse significative de la part d’écran du magazine, qui a également depuis la semaine dernière vu sa durée réduite d’une heure, ce qui pourrait a également affecté ces données aux heures de grande écoute de Telecinco.

Pour sa part, ‘laSexta noche’ sur le réseau Atresmedia a réalisé une très bonne part de 8,9% et 1 304 000 téléspectateurs tandis que dans Antena 3, “L’astuce finale (Le prestige)” diffusée à El Peliculón a atteint 8,7% de part d’écran et 1 368 000 téléspectateurs en moyenne. Il a été dépassé par «Ce n’est pas si facile», le film que La 1 a également diffusé dans sa tranche horaire et qui a réuni 1 825 000 téléspectateurs et une part moyenne de 10%. Enfin, notez que l’engagement cinématographique de Cuatro, “Espías (2015)” a réalisé dans la même tranche horaire une très bonne part de 8% et 1 537 000 téléspectateurs. Avant, les «premiers rendez-vous» s’établissaient à 3% et 645 000 téléspectateurs.

‘Antena 3 noticias’, leader à midi

D’un autre côté, notez que ‘Antena 3 news weekend 1’ était le leader de la bande de bureau, marquant également son record de saison (3 258 000 et 17,5%), ainsi que «Antena 3 sports», qui a mené à midi (3 277 000 et 17,7%) et a réalisé ses meilleures données de la saison dans son édition en prime time (2 475 000). Dans le même temps, «Informativos Telecinco 15:00» a atteint 14,3% et 2,7 millions de téléspectateurs, tandis que l’édition en prime time a réuni 2 689 000 téléspectateurs et 12,8%. De son côté, «laSexta noticias 14h» est devenu le leader de son créneau horaire et la chaîne la plus regardée sur l’ensemble de samedi (2 339 000 et 16,1%), tandis que l’actualité précédente menait également la matinée ( 1.414.000 et 13.4%). Aux heures de grande écoute, ‘laSexta noticias 20h’ a réussi à rassembler 1 722 000 téléspectateurs écran moyen tandis que «Antena 3 news 2» a atteint 11,4% et 2 470 000 téléspectateurs.

Record de consommation

Le samedi 21 mars est devenu le deuxième jour avec la plus forte consommation télévisuelle de l’histoire. Tout au long de la journée, 34 745 000 Espagnols ont regardé au moins une minute à la télévision, un chiffre qui représente 76,7% de la population. Le 1 est devenu le plus regardé de la journée avec une part moyenne de 11,7%, dépassant Telecinco qui est resté à 11,2% et Antena 3, qui a atteint 10,4%. Pour sa part, laSexta a réalisé une bonne part de 8% et Cuatro une part moyenne de 5,9%. En ce qui concerne les problèmes de TNT, le FDF est la chaîne la plus regardée avec 2,7%, battant ainsi (2,7%), l’énergie (2,2%) et Neox (2,2%).

.