L’apparition de Peter Davison attire l’attention des fans de longue date de Doctor Who – HITC

Le procès de Christine Keeler présente de nombreux visages familiers, mais l’épisode 5 contenait un certain plaisir pour la foule.

C’est toujours une agréable surprise lorsque vous apercevez un visage familier dans une émission de télévision ou dans un film, surtout quand c’est une apparition en camée que vous ne connaissiez pas avant de regarder.

Pour ceux qui regardent The Trial of Christine Keeler, la dramatisation de l’affaire Profumo au début des années 1960, les fans ont été accueillis avec une telle apparence.

Alors que nous approchons de la fin pointue de la série, le procès en titre de Christine Keeler a commencé, cherchant à découvrir tous les secrets scandaleux derrière l’affaire controversée.

Et qui devrait apparaître comme avocat portant une perruque sur la scène du procès? Eh bien, ce n’est autre que l’ancien acteur de Doctor Who, Peter Davison.

Le procès de Christine Keeler: épisode 5

Après avoir passé ses quatre premiers épisodes à détailler les événements de l’affaire controversée de Profumo, l’épisode cinq de la mini-série de la BBC nous amène enfin au procès en titre de Christine Keeler, consacrant la plupart de ses scènes de salle d’audience alors que d’autres épisodes n’ont montré que de brefs aperçus du procès jusqu’à présent.

Naturellement, les scènes de salle d’audience comportent de nombreux personnages, que ce soit ceux que nous avons suivis tout au long de la série ou ceux que nous venons de rencontrer.

Un personnage qui tombe dans la dernière des deux catégories est un avocat du nom de James Burge que les fans du classique Doctor Who ont rapidement reconnu.

Les fans aperçoivent le brillant Peter Davison

Oui, l’avocat James Burge est incarné par nul autre que Peter Davison, l’acteur qui a joué le cinquième docteur dans la science-fiction classique de la BBC.

Mais plutôt que de jouer le rôle d’un Time Lord voyageant dans le temps, Davison revêt cette fois une perruque d’avocat et passe l’épisode à parler de loi.

Cela peut ne pas sembler tout aussi excitant, mais ses talents d’acteur ont certainement brillé et les fans ont certainement été impressionnés par de nombreux fans se rendant sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de Davison.

Dans quoi Peter Davison était-il récemment?

Bien que le plus grand rôle de Peter Davinson soit clairement celui du cinquième docteur, sans doute suivi de son travail de longue date sur Toutes les créatures, grandes et petites, il est toujours resté un acteur occupé au fil de sa carrière.

Depuis 2010, Davison a joué en moyenne deux rôles à l’écran par an et est apparu dans de nombreuses séries télévisées de grand nom en cours de route, notamment Sherlock, l’inspecteur Lewis, Death in Paradise, Law & Order UK, Granchester, The Name of the Rose et Gentleman Jack.

Et même à l’âge de 68 ans, il semble qu’il y ait encore beaucoup de vie d’acteur dans le cinquième docteur et nous avons hâte de voir Peter Davison dans quelque chose d’autre dans un proche avenir.

Le sixième et dernier épisode de The Trial of Christine Keeler sera diffusé à 21 heures le dimanche 26 janvier avec les cinq épisodes précédents tous disponibles sur BBC iPlayer.

