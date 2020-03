L’apparition d’Ian Hart dans Noughts and Crosses est une surprise bienvenue pour les fans de Harry Potter – HITC

Noughts and Crosses est arrivé sur BBC One avec quelques acteurs surprenants parmi ses acteurs.

Dans le cas du nouveau drame de la BBC One Noughts and Crosses, la majorité des acteurs, certainement les acteurs principaux, sont de nouveaux arrivants relatifs.

En conséquence, c’était toujours une surprise très bienvenue pour les fans de voir l’acteur Ian Hart dans le rôle de Ryan McGregor dans la nouvelle série.

Noughts and Crosses sur BBC One

Noughts and Crosses, basé sur la série de romans du même nom très acclamée de Malorie Blackman, raconte l’histoire d’un Londres divisé.

Cependant, ce n’est pas le Londres que nous connaissons. Les races ont été séparées en croix (personnes noires) et noughts (personnes blanches) dans une série qui reflète la période d’apartheid en Afrique du Sud où un groupe de personnes est traité comme une sous-classe, dans le cas de la série, ce sont les noughts.

Au milieu de cette société tendue, nous nous concentrons sur deux personnes dans un conte Roméo et Juliette, Callum et Sephy, un néant et une croix, qui tombent amoureux malgré qu’il y ait un million et une lois disant que les deux groupes ne devraient pas ne mélangez pas.

Rencontrez l’acteur Ryan McGregor Ian Hart

Le rôle de Ryan McGregor dans la série est Ian Hart.

Hart, qui est né sous le nom de Ian Davies dans la banlieue de Liverpool de Knotty Ash en 1964, a longtemps été sur la voie de l’acteur avec lui rejoignant le Everyman Youth Theatre dans son adolescence ainsi que des études au Mabel Fletcher College of Music et maintenant disparu. Drame.

Quant à son personnage, Ryan est le père de Callum et dans sa jeunesse était un militant dans la lutte pour l’égalité, mais en vieillissant, en se mariant et en fondant une famille, son activisme est devenu moins important.

S’adressant à la BBC avant la diffusion de l’émission, Ian Hart a déclaré: «Noughts + Crosses apporte ces problèmes [of race and racism] au premier plan et c’est important.

«Toute la nature de cette histoire est un renversement, et inverser le stéréotype est un moyen très intelligent de mettre un nouvel objectif sur un problème.

“Il y a donc un élément de racisme inversé dans ce drame, qui vous met mal à l’aise, mais cela doit être fait.”

Ian Hart: Films et télévision

Au cours d’une carrière qui s’étend sur près de quatre décennies, Ian Hart est apparu dans plus de 110 rôles d’acteur selon IMDb.

Le premier d’entre eux est venu en 1983 quand il est apparu dans la mini-série de Channel 4, One Summer.

Depuis lors, Ian Hart est apparu dans certains des plus grands films et émissions de télévision là-bas avec certains de ses plus grands rôles à ce jour dans Boardwalk Empire, la série télévisée Dirt, le film nominé aux Oscars Mary Queen of Écossais et bien sûr, Harry Potter et la pierre philosophale où il a joué le professeur Quirrell.

Noughts and Crosses, qui met en vedette Ian Hart, se poursuivra le jeudi soir à 21 h jusqu’à la diffusion de l’épisode final le 9 avril. Alternativement, les fans peuvent maintenant diffuser toute la série via BBC iPlayer.

