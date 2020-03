L’apparition finale du prince Harry avec la reine Elizabeth était tendue et il était “ préoccupé ”, selon un expert

Cela n’a pas été facile pour le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, mais ils sont sur le point de vivre à l’abri des projecteurs comme ils l’ont demandé afin qu’ils puissent atténuer le souci d’une vie sûre pour leur fils Archie. Cependant, lorsque le couple a fait sa dernière apparition au service du Commonwealth Day, un expert royal pense que le prince Harry semblait tendu et inquiet.

Les Sussex ont annoncé leur sortie

En janvier 2020, le prince Harry et Meghan ont annoncé leur plan surprenant de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales et d’essayer d’avoir une certaine normalité. La reine Elizabeth a rencontré le prince Harry, le prince William et le prince Charles pour régler les détails, publiant une déclaration à l’appui de leur décision.

Elle a noté à l’époque: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

Les Sussex ont dû faire des sacrifices pour leur nouvelle vie, cependant, abandonnant leurs titres de RHS et tout financement public afin de faire leur sortie. Le prince Harry a partagé dans un discours que la décision n’avait pas été prise à la légère et que lui et Meghan estimaient qu’ils n’avaient pas d’autre choix en la matière.

Le prince Harry et Meghan ont assisté à leurs derniers engagements

Avant de se séparer officiellement de la famille royale le 31 mars, le prince Harry et Meghan avaient un certain nombre d’engagements finaux à conclure. Leur dernière apparition était au service du Commonwealth Day, où tous les regards étaient tournés vers le couple.

De nombreux fans royaux ont pris note de l’interaction limitée

Le prince Harry et Meghan ont eu avec le prince William et Catherine, duchesse de

Cambridge en tant qu’ancien Fab Four se reconnaissait à peine.

Meghan et Harry ont salué et salué Willam et Kate et ont reçu peu en retour, peut-être en soutenant toutes les rumeurs selon lesquelles ils ne s’entendent plus ou peut-être le résultat de ne pas être assis ensemble.

Le prince Harry semblait tendu et préoccupé par le service, selon

à un expert

Le prince Harry était-il tendu au service? “La Reine regarde vers le bas et ne les regarde pas, et Meghan sourit”, a déclaré à Marie Claire Patti Wood, experte en langage corporel et auteur de Snap: Tirer le meilleur parti des premières impressions, du langage corporel et du charisme.

Elle a ajouté: «Je dirais que c’est assez authentique parce que c’est fait avec un contact visuel. Si vous regardez sa main, elle tient le papier, mais vous remarquez à quel point ses doigts sont détendus et à quel point les doigts sont ouverts. Elle ne tient pas trop le papier. C’est très détendu. Cela dit qu’elle va bien. Elle va bien. C’est parfait.”

Bien que le langage corporel de la reine

révèle qu’elle est détendue, Wood note que

ce n’est pas le cas pour Prince

Harry, qui semblait être plus tendu lors de l’événement.

“Mais quand vous allez vers lui, si vous regardez, sa tête est abattue,

et il essaie », a expliqué Wood. “Il regarde

sa grand-mère. Si vous regardez les sourcils sur cette photo, c’est préoccupé. “

Elle a ajouté: “C’est plus que vous ne sauriez pas qu’il est le petit-fils sur cette photo – vous pourriez penser qu’il était une sorte de subalterne d’une manière plus importante. Cela montre un changement dans son statut, ses sentiments. Ce n’est pas négatif. C’est juste révélateur. “