L’appel dur de Rocío Flores à Antonio David à cause de Lydia Lozano: “Je pleurais”

Antonio David Flores et Olga Moreno ont visité le tournage de ‘Saturday deluxe’ le 8 février pour discuter de leur conflit avec Rocío Carrasco et de la future participation de sa fille, Rocío Flores à ‘Survivors 2020’. Actuellement, la fille de l’ancien concurrent de «GH VIP 7» a expliqué à plusieurs reprises qu’elle n’avait aucun accord avec sa mère, cependant, la collaboratrice de «Save me» Lydia Lozano a confirmé que la mère et la fille auraient eu une conversation .

Lydia Lozano et Antonio David Flores dans ‘Saturday deluxe’

La tertuliana du programme n’a pas connu l’une de ses meilleures semaines, après avoir donné ces données dans «Save me», ses propres collègues ont remis en question ses informations et si cela ne suffisait pas, la famille Flores l’a nié. Malgré tout, elle continue de maintenir sa version et insiste pour que cette approche possible entre mère et fille soit tentée de couvrir: “Il ne veut pas gâcher cette approche, bien que la conversation ait été douteuse. Si la fille le dit au père, elle recule de quelques pas avec sa mère”, a expliqué Lozano dans ‘Saturday deluxe’.

Lors de sa visite au programme présenté par Jorge Javier Vázquez, Antonio David Flores a reconnu être très contrarié par son collègue pour son entêtement: “J’ai l’impression que Lydia m’a trahi mais je pense que tout le monde peut se tromper. Cela me fait mal d’avoir mis ma fille dans cette situation de devoir la nier “et a même envisagé de poursuivre la source qui a informé Lozano de ce problème pour usurpation d’identité.

Antonio David Flores reçoit l’appel de sa fille

Si le drame était déjà grand, il a encore augmenté quand Antonio David a reçu un appel de sa fille, Rocío Flores, dans un entracte spatial, très dégoûté par la position dans laquelle il séjournait: “Je pleurais parce que ça fait mal de voir que c’est elle qui ment”, a transmis la collaboratrice de “Save me” à son partenaire et a même admis que sa fille avait eu “une dépression nerveuse impressionnante” et que tout cela l’affectait beaucoup: “Elle est déstabilisée avant de participer à un concours et sent que personne il le croit. “

L’invité de “ Saturday deluxe ” ne comprend pas l’attitude du collaborateur et après avoir reçu l’appel de sa fille dans cet état et expliqué devant tout le monde ce qui s’était passé, il voulait que Lozano sympathise avec elle: “Est-ce que Lydia t’a vraiment blessé les dommages que tu fais à ma fille?”. Cependant, la Tertullienne ne descend pas de l’âne et reste ferme avec sa source: “Je n’ai aucun doute car il n’y a aucun intérêt derrière, ni économique ni de devenir célèbre”.

Jorge Javier Vázquez pense qu’il aura appelé entre Rocío Carrasco et Rocío Flores

Malgré la guerre qui s’est formée avec Lydia Lozano sur cette question, l’hôte du programme s’est également mouillé au sujet du conflit Carrasco-Flores: “Je pense que votre fille va recevoir un appel de Rocío Carrasco.” De plus, il a ajouté que la mère de Rocío Flores finira par raconter sa version, sans nuire à l’image d’Antonio David et que les gens la comprendront. L’ex-partenaire de Carrasco aimerait croire qu’il pourrait y avoir une fin heureuse. “Je suis fatigué de la guerre”, a admis le collaborateur de “Save me”.

