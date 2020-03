L’Apple Watch mesurera quand l’oxygène est dans votre sang

Tout semble indiquer qu’Apple continuera de miser sur les outils de santé de ses montres intelligentes et pourrait très prochainement ajouter une fonction qui permet à l’Apple Watch de détecter les niveaux d’oxygène dans le sang pour la première fois.

Selon le site ., certaines lignes de code obtenues par eux pourraient révéler cette fonction qui permettrait aux utilisateurs de surveiller leurs niveaux d’oxygène, ainsi que de les alerter sur le risque qu’ils courent de souffrir d’un arrêt respiratoire ou cardiaque.

Selon les fragments, la société s’efforce également de corriger une erreur dans la fonction d’électrocardiogramme (ECG) qui a amené les montres Apple Series 4 et 5 à prendre des mesures non concluantes à des fréquences cardiaques comprises entre 100 et 120 BPM.

Il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera un composant unique de la prochaine Apple Watch Series 6 ou une partie de watchOS 7, ce qui lui permettrait également d’implémenter des montres Apple plus anciennes.

Le site iFixit a révélé que le matériel Apple Watch d’origine est capable de surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang, bien que la fonction n’ait jamais été activée.

