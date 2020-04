L’approbation du budget était une “simple procédure”: AMLO

Mexico.- Avant l’approbation du budget, c’était une simple procédure et le pouvoir exécutif faisait ce qu’il voulait, il dépensait plus que ce qui était autorisé, il transférait les ressources d’un poste à un autre, il endettait le pays même lorsqu’il n’était pas autorisé dans la loi sur le revenu, il y avait une grande discrétion, a assuré le président Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador a déclaré qu’il y avait des jeux à l’intérieur, dans la période précédente, qui ont été approuvés. Pour donner un exemple, avec 500 millions de pesos et 10 000 ont été exercés dans ce jeu; Eh bien, pour ne pas aller aussi loin, a-t-il dit, il a demandé qu’ils examinent le montant autorisé pour les dépenses publicitaires et le montant réellement dépensé.

“Alors maintenant, je pourrais aussi faire de même, avec la justification qu’il y a une crise économique de santé et que cela m’a obligé à apporter des modifications au budget.

“Eh bien, je ne le fais pas de cette façon, pour la première fois j’envoie une initiative au Congrès pour leur demander de m’autoriser à apporter des modifications au budget et à l’adapter à la nouvelle réalité.”

Face au refus du National Action Party d’approuver ladite initiative présidentielle, il a exprimé, avec un sarcasme visible:

“Ça m’étonne. Je sais que maintenant ils sont gênés par tout, ils sont de mauvaise humeur. Je précise, il n’y a pas de mauvaise humeur sociale, il y a de la mauvaise humeur de ceux qui commandaient auparavant et de leurs porte-parole, et de toute la soi-disant classe politique parce qu’il n’y a plus de corruption. »