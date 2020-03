L’arc intemporel de Doctor Who pour la saison 12 crée un trou majeur

Docteur Who nous a laissé une bombe majeure avec la finale de la saison 12 de la nuit dernière. Intitulé «Les enfants intemporels», l’épisode est allé plus loin que jamais dans le passé du Docteur, révélant à la fois ses véritables origines et la trame secrète de son peuple, les Time Lords. Il y a de nombreuses facettes, mais l’essentiel est le suivant: le Docteur était autrefois un enfant mystère avec la capacité de se régénérer qui est tombé à travers un trou de ver d’un autre univers. Gallifreyans l’a trouvée et a copié son pouvoir. Finalement, les souvenirs du Docteur ont été effacés et ils ont recommencé leur vie en tant que premier médecin.

Les fans ont du mal à enrouler leur tête autour de tout cela car il réécrit littéralement tout ce que nous pensions savoir sur le héros du voyage dans le temps. Pour être juste avec le showrunner Chris Chibnall, il a clairement tenté d’aligner l’épisode avec de nombreux mystères du passé de la série et de leur fournir des explications. Comme indiqué précédemment, il résout en fait un trou de parcelle de 44 ans dans le processus. Mais là où un trou de parcelle se ferme, un autre s’ouvre car il y a en fait un fait majeur concernant le Docteur qui n’a plus de sens, compte tenu de ces révélations.

Cliquer pour agrandir

Dans Doctor Who: The Movie en 1996, le huitième docteur dit à sa compagne Grace qu’il est à moitié humain “du côté de ma mère”. Le Maître scanne également le Docteur et découvre qu’il possède la structure rétinienne de l’œil humain. «Le docteur est à moitié humain», se rend-il compte. “Pas étonnant.” Maintenant, les Whovians ont généralement réagi négativement à cela au fil des ans, arguant que c’est une idée arrachée à Spock de Star Trek. Quelle que soit votre opinion à ce sujet, cependant, c’est un fait irréfutable dans cette histoire et, bien que la série moderne ne l’ait jamais abordé à nouveau directement, rien depuis ne l’a contredit non plus.

Jusqu’à «The Timeless Child», c’est-à-dire dont la reconnexion aux origines du docteur est assez incomparable avec l’explication du téléfilm. La finale de la saison 12 fait de son mieux pour réécrire le livre de règles et imposer une sorte de canon cohérent qui correspond à tout, mais ce fil balançant sur le Docteur apparemment à moitié humain va juste montrer que Docteur WhoLa continuité est trop énorme pour s’additionner complètement.