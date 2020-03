L’argent exorbitant que Rafa Mora a facturé pour son bowling

Toño Sanchís, l’ancien représentant de Belén Esteban, est parfaitement à jour et ça a commencé le mois de mars être expulsé de sa maison et que depuis juillet dernier appartient à celui qui était représenté, qui a choisi de l’acheter afin de recouvrer une partie de la dette qu’ils détiennent tous les deux. Sanchís n’a pas hésité à quitter la maison pleine d’ordures, avec une multitude de feuilles séchées empilées, avec des déjections de chiens à l’entrée et des boîtes vides empilées dans un évier. Évidemment, cela a été discuté ce vendredi 6 mars dans «Save Me».

Rafa Mora

Dans le débat qui a eu lieu sur le sujet, l’un des protagonistes était Rafa Mora et c’est que le participant à la réalité et le collaborateur régulier de «Save me» avait Toño Sanchís comme représentant il y a des années. Mora a dit qu’au départ, l’union entre eux était très intense, ils se sont pratiquement reconnus comme frères et il a toujours eu le sentiment que “vous lui devez un” pour tout le travail qu’il a obtenu. Par conséquent, le garçon ne doutait pas de l’honnêteté de son représentant et même aujourd’hui, bien qu’ils n’aient aucune sorte de relation, il affirme que “Economiquement, je pense qu’il n’a jamais touché ma poche … Je pense qu’il ne m’a pas fait ça”.

Toño est resté avec l’argent de Rafa Mora?

Toño Sanchís n’aurait pas trompé Rafa Mora alors, n’est-ce pas? À ce sujet, ils lui ont fait réfléchir le reste des collaborateurs lorsque le visage de “Save me” a expliqué qu’il est vrai que “il y avait des gens qui ont cessé de me payer une série de choses qu’ils me devaient et qu’il avait négociés (…) Je pensais qu’il avait peut-être pris sa part et c’était pourquoi il n’était pas concerné. “Mora a toujours été surpris de voir à quel point” attrapé “son représentant, il ne se serait pas battu pour prendre la commission de ces personnalités non rémunérées et Par conséquent, des collaborateurs tels que Gema López ou Chelo García-Cortés ils l’ont exhorté à commencer à enquêter sur ce sujet puisque Sanchís aurait pu garder cet argent sans que Mora ne sache quoi que ce soit.

Les chiffres correspondaient au bowling que Mora avait joué dans son moment de plus grande réussite professionnelle. Comme il l’a expliqué dans «Save me», les chiffres facturé variait toujours entre 5 000 et 6 000 euros et considérant qu’il en faisait toujours plus d’un par mois, il est clair que le montant économique qui prenait ce temps était très considérable. Mora a su profiter de ce moment de popularité qui n’était pas toujours maintenu et que, comme il l’a avoué dans le magazine de La Fábrica de la Tele, il y a eu un moment où il est resté au “congélateur” et Sanchís n’a pas pu le trouver Je ne voulais même pas le soutenir. Quelque chose qui a changé quelque temps plus tard, lorsque Mora a décidé de rompre sa relation contractuelle, il est retourné à la télévision et Sanchís a eu du mal à être à nouveau son représentant … sans succès.

