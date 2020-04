L’Argentin Juan Giménez, illustrateur des Métabarones, est décédé

▲ Dessin de la série de science-fiction La maison des métabarons, avec un script d’Alejandro Jodorowsky.Fichier photo

Martín Arceo S.

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. 6

Jeudi dernier, l’illustrateur argentin Juan Giménez, un dessinateur de bande dessinée, est décédé des coronavirus, surtout pour son travail dans la série La casa de los Metabarones, écrite par le scénariste et cinéaste chilien Alejandro Jodorowski.

Giménez, basé en Espagne, est décédé à Mendoza, sa ville natale, à l’âge de 76 ans. Le grand artiste est le premier de notre clan (de créateurs de bandes dessinées) à nous voler le Covid-19. C’est en fait un triste jour pour notre industrie, a déclaré Joe Jusko sur Facebook, mieux connu au Mexique pour ses couvertures pour le magazine The Conan the Barbarian’s The Wild Sword.

Giménez, né à Mendoza le 26 novembre 1943, est récemment revenu dans la ville et était en quarantaine quand il y a trois jours (lundi dernier) il a commencé à montrer des symptômes, a indiqué le journal argentin Mendoza.

Le dessinateur a commencé à travailler professionnellement à l’âge de 16 ans dans les magazines de bandes dessinées Frontera, Misterix et Hora Cero. Au début des années 1960, il quitte la bande dessinée et fait de l’illustration publicitaire, mais revient aux dessins animés au milieu des années 1970. Au début de la décennie suivante, il s’installe en Espagne, où il collabore avec les éditeurs Toutain et Comix Internacional.

Son œuvre la plus célèbre est La caste des métabarons, une série originale de science-fiction de Jodorowski, qui lui a appliqué divers thèmes récurrents, tels que la mutilation et l’utilisation de la technologie pour la croissance spirituelle, ainsi que des personnages aux codes stricts. moral.

Humberto Ramos, un Mexicain reconnu pour être l’un des meilleurs caricaturistes de Spider-Man de l’éditeur américain Marvel Comics – et l’un de ceux qui ont fait des dessins animés de l’arachnide plus longtemps que quiconque, a affirmé à propos de la mort de Giménez:

«Cette nouvelle me frappe fort, et en même temps, c’est un signal d’alarme pour ceux qui croient encore que cela (du coronavirus) est une hésitation. Aujourd’hui, le grand artiste Juan Giménez, le Metabarón, est décédé des suites des complications du Covid-19, quelqu’un que je pourrais très fièrement appeler un ami. »

Jorge Break, auteur de la bande dessinée de super-héros Meteorix et de la bande dessinée Chronicles of Fatima, à propos d’une infection de zombies à Mexico, a déclaré: Un grand homme est mort, non, un grand illustrateur argentin qui a fait toute sa carrière en Europe et a établi la norme si haut, je ne sais pas qui pourra un jour remplir ses chaussures. Cliquez sur coronavirus. Merde.

À son tour, Lucas Marangón, un résident argentin au Mexique qui fait des bandes dessinées et des illustrations basées sur l’univers créé pour la saga Star Wars, a écrit: “Je viens d’apprendre que Juan Giménez est mort pour Covid aujourd’hui (jeudi) à Mendoza, Argentine.

J’ai rencontré Juan à Mendoza en 1993, dans la rue, lors de sa visite, et j’y vivais. Lui et sa femme m’ont acheté un soda (j’étais fauché), puis ils m’ont invité chez leur maman. Il a passé en revue mon travail et m’a même permis d’obtenir une partie de son travail incroyable en main. Bien que brièvement, c’était une oasis créative dans le désert de la crise pré-Internet et post-économique. Je ne peux qu’espérer me rapprocher un peu plus chaque jour de son art et de sa convivialité.

