L’Argentine conduit la culture de Kiri, l’arbre capable de freiner le changement climatique

Ce spécimen a des propriétés uniques qui en font un arbre idéal pour lutter contre le changement climatique et plus de pays devraient augmenter leur culture.

Cet arbre originaire de Chine appelé Paulownia est capable de pousser dans des sols infertiles et absorbe dix fois plus de dioxyde de carbone que toute autre plante dans le monde. En plus de sa grande absorption de dioxyde de carbone, cet arbre a des propriétés qui le rendent beaucoup plus rentable que d’autres types de plantes, par exemple, Kiri a une croissance rapide afin qu’il puisse offrir du bois en seulement 9 ans, ces spécimens résistent aux agressions extrêmes climatiques car ils peuvent régénérer rapidement leurs racines et leurs vaisseaux de croissance, même dans les zones arides.

Le programme propose la production de 100 000 exemplaires de Kiri dans la province de Puntana.

Dans les sols moins fertiles, ses feuilles (riches en azote) fournissent des nutriments au sol et ses racines empêchent l’érosion. En absorbant 10 fois plus de dioxyde de carbone, il émet de grandes quantités d’oxygène.

Il est également utilisé pour récupérer les sols contaminés, ainsi que dans la production animale (sylvo-pastorale) et encourager la production pour créer des industries du bois.

