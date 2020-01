Larissa Lima appelle un «Superfan» pour l’avoir traînée avec des insultes à propos de ses enfants

Larissa Dos Santos Lima est devenue célèbre dans le 90 Day Fiancé de TLC pour sa relation tumultueuse avec son ex-mari, Colt Johnson. Mais après trois arrestations pour violences conjugales et une rupture très publique, Larissa et Colt ont finalement appelé à son arrêt.

Maintenant, le Brésilien de 32 ans vit à Las Vegas seul et fréquente les événements célébrés par des célébrités. La star de 90 jours Fiancé a également rassemblé une suite de médias sociaux dévouée. Récemment, cependant, les questions et réponses des fans d’Instagram de Larissa ne se sont pas déroulées comme prévu. Sa réponse légère à une question de fan a été transformée en un mème dur sur le rôle parental de Larissa.

Larissa Dos Santos Lima | Bryan Steffy / WireImage

Larissa a appelé un troll pour avoir fait circuler un mème offensant sur sa parentalité

Larissa a rendu hommage à la mère de Colt, Debbie Johnson, au sujet de ses deux enfants de retour au Brésil le 90 Day Fiancé. Alors que Colt était au courant des enfants de Larissa depuis le début, Mère Debbie a été choquée par la nouvelle.

Depuis lors, de nombreux fans de 90 Day Fiancé se sont demandé pourquoi les enfants de Larissa ne sont pas avec elle aux États-Unis.Il semble être un “superfan” inconnu, qui était en quelque sorte connecté à un autre castmate de 90 Day Fiancé (au moins selon Larissa), a utilisé Larissa’s des histoires récentes sur Instagram pour se moquer de la situation de la garde de la maman.

Dans le cadre d’une longue session de questions-réponses avec les fans, Larissa a répondu à la question “Quelle est votre position sexuelle préférée?” Avec une blague. “Quand le petit pipi est biggie”, a-t-elle écrit avec un emoji riant.

Un adepte des médias sociaux a capturé la réponse de Larissa et l’a prétendument photographiée pour lire: «Quelle est votre position la moins préférée dans la vie?» «Mère».

Larissa a capturé le mème et a averti ses disciples que sa réponse avait été photoshoppée par un troll apparent. Sur ses histoires Instagram, elle a écrit: «Les gars, un super-fan de cray cray cray 90 Day Fiancé, qui était un ancien serviteur et bavardeur vidéo pour un certain acteur (dont elle était amoureuse, au fait), change une réponse sur mon Q et A. Ceci est un faux méchant qui choisit de continuer à s’en prendre à moi et à ma famille. »

Le fils de la star de «90 Day Fiancé» a été adopté par sa tante

L’ex-femme de Colt a parlé à plusieurs reprises de ses deux enfants séparés. Dans Touch Weekly a rapporté en 2018 que la star de 90 Day Fiancé a déclaré qu’elle avait gardé leurs histoires silencieuses pendant un certain temps parce qu’ils étaient encore mineurs et qu’elle voulait respecter leur vie privée.

Selon Heavy.com, Larissa fréquentait une école d’infirmières et éprouvait des difficultés financières lorsqu’elle sortait avec le père de son premier bébé, Marcos Hack. Selon Larissa, elle et Marcos ont eu un fils, mais ont rompu à cause de l’infidélité.

«Une fois que le père ne payait pas de pension alimentaire pour enfants et que ma famille ne me parlait pas, je me suis retrouvée incapable financièrement et émotionnellement de prendre soin de mon fils», a-t-elle écrit dans un billet. «J’ai dépensé toutes mes économies et j’ai tout essayé pour trouver un emploi, mais au Brésil, comme tout le monde le sait, la vie peut parfois être très difficile. Pour cette raison, j’ai décidé de laisser sa tante l’adopter, elle était toujours là pour moi et elle l’aimait beaucoup. »

Larissa a ajouté que le fait que la sœur de Marcos soit maintenant la mère adoptive de son fils était toujours un sujet déchirant et “délicat” pour elle.

L’ex-femme controversée de Colt espère ramener sa fille aux États-Unis

Selon In Touch Weekly, Larissa espère toujours amener son deuxième enfant, une fille, aux États-Unis pour vivre avec elle.

La star de 90 Day Fiancé a expliqué en 2018 que sa fille vit toujours avec son père et sa femme. “Mon père est un militaire à la retraite et lui et sa femme sont des arrière-grands-parents, ils ont beaucoup de temps pour elle, je leur parle tous les jours sur WhatsApp et je prévois de l’amener vivre avec nous très bientôt”, a-t-elle déclaré. .

Larissa a déclaré que son intention d’amener sa fille aux États-Unis avait été retardée par son divorce désordonné avec Colt. Mais elle espère construire sa marque et économiser suffisamment d’argent pour pouvoir élever elle-même sa fille.