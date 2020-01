L’ARMEE de BTS ‘iHeartRadio Live Show Date spécule une performance des Grammy Awards 2020

La saison de retour des BTS est officiellement arrivée. Comme d’habitude, le septuor – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – a beaucoup à offrir à ARMY à l’approche de la sortie de Map of the Soul: 7. Au cours de la semaine dernière, le groupe sud-coréen a dévoilé la bande-annonce de retour de Suga “Interlude: Shadow” et a lancé “Connect, BTS”. Maintenant, iHeartRadio a annoncé une émission en direct BTS pour discuter de leur prochain album à Los Angeles. Et la date de diffusion de l’événement a suscité la curiosité des fans à propos d’une apparition ou d’une performance potentielle aux Grammy Awards 2020.

BTS annonce un nouvel album de retour

Le 7 janvier, Big Hit Entertainment a révélé que le prochain album de BTS, Map of the Soul: 7, sortira le 21 février 2020. La société a également annoncé le calendrier de retour – ou «carte» – pour illustrer à quoi s’attendre dans les prochaines semaines.

Selon le calendrier, BTS divisera les événements en quatre phases. Et dans chaque phase contient des sorties importantes, comme le premier single le 17 janvier, la bande-annonce de retour pour “Ego” le 3 février, et le clip officiel du single principal le 28 février.

La carte du retour a également laissé de la place au groupe sud-coréen pour remplir son calendrier avec d’autres événements, y compris le dernier week-end de janvier.

iHeartRadio LIVE avec BTS sera diffusé le 27 janvier

Le 14 janvier, iHeartRadio a annoncé un événement de spectacle en direct avec BTS le lundi 27 janvier. Le spectacle, présenté par Hot Topic, sera filmé au iHeartRadio Theatre de Los Angeles et sera disponible en direct sur The CW App et The CW’s site web à partir de 21h ET.

Selon le site Web iHeartRadio, BTS “s’ouvrira sur leur nouvel album à venir et plus lors d’une interview exclusive avec JoJo Wright de 102.7 KIIS FM.” Le groupe devrait également répondre à quelques questions des fans.

ARMY pense que BTS pourrait se produire aux Grammys 2020 en raison de la date de l’événement iHeartRadio LIVE

BTS | Kevin Mazur / . pour la Recording Academy

Après que Big Hit Entertainment ait abandonné le calendrier de retour de Map of the Soul: 7, les fans de BTS se sont demandé si le groupe prévoyait d’apparaître aux 62e Grammy Awards le 26 janvier. Comme de nombreux membres d’ARMY l’ont remarqué, le premier single sort juste une semaine avant l’événement. Le groupe n’a d’ailleurs rien de prévu à la date.

Récemment, les Grammy Awards ont annoncé la première vague d’artistes, notamment Gwen Stefani, Blake Shelton, Lizzo, Ariana Grande, Billie Eilish, Aerosmith et l’hôte Alicia Keys. Puis le 14 janvier, Demi Lovato a été ajouté à la liste croissante. Et le programme CBS continuera de révéler plus d’artistes dans les prochaines semaines.

Maintenant, comme iHeartRadio LIVE avec BTS devrait être diffusé le 26 janvier – un jour après les Grammys 2020 – les fans spéculent à nouveau que le groupe se produira ou du moins apparaîtra lors de la cérémonie, d’autant plus qu’ils devraient déjà être dans LA

“Il semble donc très possible qu’ils soient aux Grammy comme ils le seront aux États-Unis le lendemain”, a écrit un fan sur Reddit. “Maintenant, nous devons découvrir s’ils vont simplement présenter à nouveau ou jouer. Je penche vers une performance mais j’espère que c’est une performance solo sur une scène de collaboration. “

Pendant ce temps, d’autres fans ont noté que BTS sortira son premier single une semaine avant les Grammys. Donc, si le groupe a la possibilité de se produire, ARMY espère une étape de retour.

“Bts interpréter un single de retour (ce n’est même pas la chanson titre) aux grammys serait une folle promotion pour l’album”, a écrit un fan sur Twitter.

Malgré les snubs de nomination, une performance de retour au BTS aux Grammys 2020 serait toujours très impactante, étant donné l’exposition de la cérémonie. Et bien que rien n’ait été confirmé, les fans espèrent que leurs théories se réaliseront. Mais même si rien n’en sort, ARMY peut toujours attendre avec impatience d’autres nouvelles de retour le 27 janvier. Alors restez à l’écoute.

Lire la suite: BTS: la bande-annonce de retour «Ego» comportera-t-elle J-Hope ou Jungkook? Ces théories vous feront réfléchir deux fois