L’armée du père Brown & Dad quittant Netflix en mars 2020

Deux classiques de la BBC devraient quitter Netflix aux États-Unis fin mars 2020. Cela comprend les 10 saisons de Dad’s Army et les six saisons de Father Brown. Voici pourquoi ils partent, quand ils sont prêts à partir et plus encore.

Commençons par couvrir les titres qui doivent quitter en premier.

Nous allons commencer par Dad’s Army, qui est l’une des comédies les plus classiques de la BBC. Diffusée de 1968 à 1977, la sitcom a duré neuf saisons au total, bien qu’elle soit condensée à six pour Netflix.

La série concerne la Home Guard, une tenue militaire composée de bénévoles.

Father Brown, cependant, est une série dramatique criminelle qui suit un prêtre catholique résolvant le crime. 9 saisons ont été produites jusqu’à présent, mais seulement six sont disponibles sur Netflix.

Toutes les saisons des deux émissions expirent actuellement fin mars 2020. Ceci est, bien sûr, sujet à changement selon tous les suppressions, mais étant donné l’orientation générale de la plupart des contenus britanniques, nous pensons que c’est certain à ce stade.

Pourquoi quittent-ils Netflix?

Comme pour tous les départs de Netflix, il s’agit de licences. Avec la BBC qui déploie ses efforts derrière les goûts de BritBox et Acorn, la plupart de sa bibliothèque de contenu partira lentement au fil du temps.

Où vont-ils diffuser ensuite?

Comme nous l’avons mentionné, la plupart des contenus de la BBC sont partis vers Britbox ou Acorn. Nous n’avons pas encore entendu où le père Brown et l’armée de papa se dirigent encore car ils sont principalement disponibles sur Netflix en ce moment. Le père Brown est actuellement sur Britbox, mais il est difficile de savoir s’il commencera à diffuser tous les épisodes à l’avenir.

Nous mettrons à jour ce message une fois que nous saurons où se trouvent leurs nouvelles maisons.

Nous prévoyons également la sortie de plusieurs autres titres de la BBC fin mars 2020. Cela comprend North & South, The Fear, Murder Detectives et quelques autres documentaires sur la nature du producteur britannique. Il s’agit notamment de Weird Wonders of The World, Wild Alaska, Monkey Planet et Wild Arabia.

Le père Brown et l’armée de papa vous manqueront-ils une fois qu’ils auront quitté Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.