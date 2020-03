L’armée espagnole commence à trouver des personnes âgées mortes dans leurs lits dans des résidences

Selon le journal 20Minutos, l’Unité d’urgence militaire (UME Espagne) a trouvé plusieurs personnes âgées “abandonnées, sinon mortes”, dans différentes maisons de retraite en Espagne. Margarita Robles, ministre de la Défense du gouvernement espagnol, l’a annoncé dans une interview à la télévision espagnole.

Dimanche dernier Ministère de la santé À la demande du vice-président des droits sociaux et de l’Agenda 2030, dirigé par Pablo Iglesias, il a envoyé une instruction afin que l’armée puisse agir dans les résidences où elle avait besoin d’aide, soit “en raison d’un débordement ou d’un manque de personnel”.

Jusque-là, l’armée se limitait à effectuer des tâches de désinfection dans toutes les zones où le virus avait pénétré, mais avec cette instruction, ces centres ont adopté la permission de pouvoir demander de l’aide. C’est lors de ces visites que l’armée a retrouvé les images transférées par Robles.

“Nous allons être absolument implacables et énergiques dans le traitement réservé aux personnes âgées dans ces résidences”, a déclaré le ministre, qui n’a pas fourni de données concrètes sur le nombre de centres et dans lesquels ces découvertes se sont produites. Au ministère, ils se félicitent également du silence et répètent les paroles prononcées par Robles, dans lesquelles il a déclaré que “tout le poids de la loi” incombera aux responsables de ces centres.

Le parquet général a fait écho à cette plainte du ministre et mènera les enquêtes pertinentes pour déterminer la gravité de ces événements. Le ministère public a de nouveau eu un impact sur la “situation alarmante” subie par les maisons de soins infirmiers, comme lorsque la mort de 19 personnes à la résidence a été signalée Monte Hermoso La semaine dernière, à Madrid, où se concentrent plusieurs des 73 centres où l’armée UME est entrée hier.

“L’armée a pu voir des personnes âgées complètement abandonnées, sinon mortes, dans leurs lits”

Mais, le vice-président d’Ignacio Aguado, affirme ne pas connaître ces faits annoncés par Robles et garantit que sur les 500 résidences, 80% d’entre elles ne se sont pas inscrites aucun cas de coronavirus COVID-19.

Le ministre de la Défense, Margarita Robles, assure qu’ils seront implacables avec le traitement réservé aux personnes âgées dans les résidences: “L’armée a trouvé des personnes âgées abandonnées et même mortes dans leurs lits” # AR23M https://t.co / C9JHpMXZj6

– Le programme Ana Rosa (@elprogramadear) 23 mars 2020

En outre, ils ont insisté pour que ces centres soient médicalisés car ils sont fréquentés par “du personnel social, pas du personnel de santé”. Une demande qui a été transférée jeudi dernier par le ministre des Politiques sociales, Alberto Reyero, mais qui à son tour a été rejetée par la présidente Isabel Díaz Ayuso, qui a assuré que l’armée n’avait pas la “capacité” de transférer des médecins dans les centres de plus vieux que la région. “Lorsque le virus pénètre dans une résidence, il est dévastateur, c’est pourquoi je demande au gouvernement espagnol depuis cinq jours d’autoriser le déploiement d’agents de santé dans les résidences”, a expliqué Aguado, en revanche.

La Communauté de Madrid est l’endroit où le plus de décès ont été enregistrés dans les centres pour personnes âgées. La semaine précédente, nous avons appris la mort de 19 personnes âgées dans le centre de Monte Hermoso, de cinq dans le centre pour personnes âgées de Virgen la Antigua, à Morata de Tajuña et de six autres tués dans la résidence de Montserrat Caballé, dirigés par des Messagers de la Paix et ont participé pour le Père Ángel, qui a lancé un message d’aide.

Source: 20minutos.es

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: