Larmes et tension dans la dernière réunion de couples

Les participants de «L’île des tentations» ont déjà mis fin à leur relation avec tous les célibataires. Telecinco a diffusé le jeudi 6 février un nouvel épisode de la téléréalité, dans lequel un goût aigre-doux au revoir, car les derniers rendez-vous entre tentés et tentants ont eu lieu. Cette fois dans un hôtel de luxe et pendant 24 heures. La prochaine étape est la réunion entre les couples, qui se retrouveront dans un dernier feu de joie, où ils décideront partir seul, accompagné ou accompagné d’un nouvel amour, le mardi 11 février prochain à 22h40 à Cuatro.

Andrea et Ishmael, dans le feu de joie final de «L’île des tentations»

De cette façon, les spectateurs pourront connaître le résultat après plus de deux semaines de vie à Villa Playa et Villa Montaña. Ils sauront si Adelina Seres accepte de continuer sa relation avec José Sánchez malgré ses insécurités, si Susana surmonte le comportement de Gonzalo, si Ismael Nicolás et Andrea Gasca pardonnent leurs infidélités respectives, et si Fiama Rodríguez et Álex Bueno clarifient la controverse de l’assemblée.

Dans l’avance émise par Telecinco à la fin du programme de jeudi peut être vu les premières images de la réunion, où tous les participants s’habillent élégamment. La tension se fait sentir entre Susana et Gonzalo. Le sévillan commente: “Susana, tu me fais peur”, à quoi elle répond: “que tu te tais”, dans un état de nerfs apparent. Andrea, quant à elle, verse quelques larmes, laissant entendre qu’Ishmael ne veut pas poursuivre leur relation. Cependant, il semble que le jeune homme soit en mode conciliant: “Vous avez fait ce que vous avez ressenti, ne vous sentez coupable de rien”, exprimer à l’avance.

Plus de tranquillité se fait sentir dans les retrouvailles entre José et Adelina, qui semblent plus proches et plus réceptives, car leur relation n’a pas été très éclaboussée dans la réalité. Il ne reste plus qu’à résoudre les insécurités et la méfiance des policiers envers leur partenaire. Fiama, d’autre part, veut clarifier l’assemblage supposé imaginé par Álex: “Je veux d’abord que vous m’expliquiez certaines choses”. Et Rubén Sánchez décidera s’il accepte de commencer une relation avec Fani Carbajo après la rupture avec Christofer Guzmán.

Cela ne s’arrête pas là

Cependant, Ce ne sera pas le dernier programme diffusé par Mediaset, mais l’avant-dernière, car jeudi prochain, le 13 février, il y aura une nouvelle livraison du format, enregistrée en janvier, dans laquelle les couples se rencontreront à nouveau pour évaluer l’état actuel de leur relation. En outre, Christofer accorde une interview vendredi “Le débat des tentations”. Enfin, il y a des rumeurs selon lesquelles Fani serait l’un des concurrents de la prochaine édition de «Survivors», ce qui signifie que les images commencées dans le programme présenté par Mónica Naranjo ont encore un long chemin à parcourir.

.