L’Arrowverse après la flèche – / Film

C’est un monde d’après la crise, et nous y vivons juste. Le dernier chapitre d’Arrow est terminé, et l’Arrowverse a maintenant la tâche de trouver sa place sans le spectacle qui a tout déclenché. Le deuil peut souvent conduire à de grands changements personnels. Dans le cas de ce nouvel univers qui a été littéralement déclenché par son héros déchu, ce sont de nouveaux crédits brillants! Seuls The Flash et Legends of Tomorrow étaient sur cette semaine grâce à ce ballon de sport embêtant, mais les deux arboraient de nouvelles fouilles d’ouverture assez astucieuses.

Sortir du mode crise

Alors que le reste des émissions ont eu un épisode ou deux pour faire face à la perte de leur ami et, enfin, essentiellement l’intégralité de l’univers connu, Team Flash vient juste de revenir dans le giron. Ajoutez cela au fait qu’ils étaient tous convaincus qu’ils étaient sur le point de perdre Barry Allen et vous avez des gens relativement émotionnellement compromis.

Le Flash de cette semaine a mis l’accent sur le retrait du mode crise. Quand il y a une grosse tâche que vous devez franchir, que ce soit la fin du monde ou quelque chose de banal, il est difficile de revenir à la normale après la fin de la crise. L’ensemble de Team Flash se retrouve à sprinter vers les choses dont ils savent avoir besoin, mais ce sprint fait beaucoup de gens se blesser.

Après qu’Iris se soit presque fait tuer en poursuivant une piste, c’est Joe qui doit la faire asseoir et lui rappeler qu’ils ont survécu à la crise. Il n’y a plus de date limite pour tout ce qu’ils doivent accomplir. Barry a survécu et ils peuvent commencer à travailler intelligemment plutôt que rapidement. Honnêtement, c’est un message assez solide pour nous tous.

C’est tellement Zari

Legends of Tomorrow a toujours été le plus étrange d’Arrowverse. Se pencher sur ces bizarreries est la chose la plus intelligente qui ait jamais été faite. Avec ces bizarreries vient une porte tournante de personnages ou, parfois, d’anciens personnages devenant nouveaux. Cette méthode a été frappée ou ratée avec Tom Cavanagh sur The Flash, et a joué comme des gangbusters pour Charlie de Maise Richardson-Sellers. Mais quelque chose à propos de ce nouveau Zari ne fait tout simplement pas son chemin.

Les choses ont toujours été instables sur The Waverider. J’espère que, alors que les choses étaient assez permanentes entre Amaya Jiwe et Charlie, nous pourrions juste voir le Zari que nous avons appris à aimer au cours des saisons passées la faire revenir. Son frère, Behrad, étant juste un peu ennuyeux, cela ne fait pas vraiment de bien à cet interrupteur.

Une dernière mission

Nous avons eu une visite surprise de John Diggle cette semaine! C’est toujours un régal lorsqu’il se rend à Central City pour visiter Team Flash. Chaque fois qu’il y a un homme hétéro autour, les scénaristes s’appuient toujours un peu plus sur la maladresse de Barry. Cela signifie que, malgré le fait que leur petite quête secondaire soit plus lourde, leur arc est toujours aussi amusant qu’il devrait l’être.

Nous avons appris beaucoup de leçons sur The Flash cette semaine. Le but de l’aventure de John et Barry à Lian Yu n’était pas de servir d’avertissement supplémentaire. Au lieu de cela, c’est pour rappeler à Barry que parfois un masque n’est qu’un masque et qu’il ne s’agit pas toujours de la mission. Avoir Diggle être celui qui aiderait Barry à trouver la fermeture était aussi une douce note de clôture pour eux deux. Même si nous avions tous espéré que la boîte qu’il avait apportée contenait un certain anneau de puissance, il avait des questions!

Toujours un paria

Je connais deux vérités. La première est que c’est formidable de retrouver Nash Wells. Il est fringant, il est sarcastique, et je suis dans tout ça. Le deuxième est que l’homme est nul pour qu’il confirme que nous avons perdu Harry Wells et Jessie Quick. Les choses sont rarement permanentes dans les émissions de super-héros. Mais encore, woof.

Mis à part la tristesse, il est excitant de penser que nous avons maintenant une itération permanente de Wells. Surtout compte tenu de la façon dont celui-ci a bien joué avec l’équipe. Il semble que Cisco se rendra dans le but de cataloguer tous les nouveaux méchants avec lesquels Earth Prime s’est trouvé. Dans l’intervalle, Team Flash aura besoin d’un pantalon habillé pour résident. Nash Wells à votre service!

Voici quelques-unes de mes choses préférées

“Donnez-moi mon circuit cryptographique ou je vais vous frapper à la gorge.”

Tous les manteaux d’Iris

La référence Simpsons sur Legends of Tomorrow

Ray Palmer apprend que tous les policiers ne sont pas de bons gars

Le Flash se penche encore plus sur l’importance du journalisme après que Supergirl semble l’avoir abandonné

Il y a un monde miroir! Intrigue!

Même temps de chauve-souris, même canal de chauve-souris

Supergirl et Batwoman restent sur leur mini-hiatus la semaine prochaine. Cela signifie que tout tourne autour du flash, de l’éclairage noir et des légendes de demain. Cela comprendra quelques réunions avec le fossoyeur, une Iris West-Allen au miroir et infiniment plus grincheuse, et un … bal? Les scénaristes des séries respectives ont sagement gardé la lumière après la perte d’Oliver Queen. Il semble que nous resterons sur cette trajectoire pendant au moins une semaine de plus, et je suis d’accord avec elle!

