Larry David a créé l’humour noir en appliquant 2 règles pour les écrivains – «Pas de câlin, pas d’apprentissage»

Les sceptiques ne s’attendaient jamais à ce que Seinfeld devienne l’une des comédies classiques les plus appréciées de l’histoire de la télévision. L’humour était étrange, les personnages n’étaient pas sympathiques, et peut-être le plus perplexe de tous, le spectacle entier ne semblait rien. Le créateur Larry David a dû menacer d’arrêter plusieurs fois pour donner pleinement vie à sa marque de comédie.

Même si Seinfeld a brisé tous les moules, ils ont respecté quelques règles très importantes pour le spectacle. David avait une vision quand il s’agissait de Seinfeld et il n’était pas disposé à faire des compromis sur ses principes clés pour la série. C’est pourquoi vous ne verrez jamais Jerry, Elaine ou George vivre une croissance émotionnelle ou apprendre des leçons de vie – ce n’était jamais le but.

Julia Louis Dreyfus, Jerry Seinfeld et Larry David | David Hume Kennerly / .

Larry David a imposé des règles «pas de câlin, pas d’apprentissage» pour Seinfeld

Il n’y avait pas trop de sujets tabous sur Seinfeld, qui était vraiment un spectacle en avance sur son temps. Le gang s’est attaqué à des questions délicates, notamment la masturbation, l’homosexualité, la violence psychologique et les fausses incapacités, pour n’en nommer que quelques-unes. Mais une chose que l’écrivain et créateur David ne tolérerait pas était les annonces de service public à peine voilées.

Comme Matt Zoller Seitz chez Vulture à bon escient

a observé: «Seinfeld ne s’est jamais contenté de s’amuser. Il semblait

déteste l’idée que le public pourrait devenir trop à l’aise avec cela. David

a averti le personnel de rédaction qu’il n’y aurait ni étreintes, ni apprentissage

les scripts, et il n’y en avait pas. Déjà.”

Les écrivains de «Seinfeld» se sont mis en quatre pour être offensants

Alors que certains fans ont insisté sur le fait que Seinfeld n’était qu’une représentation réaliste de la vie à New York, les critiques ont été époustouflés par la noirceur réelle. Plutôt que d’embrasser une sorte d’existence bénigne, les écrivains semblaient déterminés à exposer les pires aspects de la nature humaine avec leur distribution de personnages sans vergogne nihilistes.

“Seinfeld a fait tout son possible pour provoquer, dérouter et offenser”, a poursuivi Seitz. «Il a souvent été critiqué comme une démonstration, froid, voire haineux. (Quand la fiancée de George est morte en léchant des enveloppes toxiques, il semblait s’en remettre en quelques secondes.) Seinfeld était, pour citer une phrase de la chanson thème de Grinch, aussi câlin qu’un cactus et aussi charmant qu’une anguille. “

L’émission a ouvert la voie à l’avenir de la télévision

Seinfeld a changé le paysage de la télévision de manière majeure en permettant à leur personnage d’être leur moi authentique sans se soucier de ce que les gens – y compris le public – pensaient à ce sujet. La règle de «non-apprentissage» de David signifiait que les futures émissions incluraient des anti-héros comme Tony Soprano, Walter White de Breaking Bad et Nate Fisher de Six Feet Under, qui étaient impitoyables et sans vergogne, tout comme les pistes de Seinfeld.

Et ce n’est pas seulement le casting qui est devenu moins sympathique – Seinfeld a également été le pionnier du concept d’une finale de série moins que satisfaisante. Dans le dernier épisode, les quatre amis n’avaient aucun remords pour n’avoir pas aidé un homme qui avait été détourné. Au lieu d’apprendre une seule chose au fil des années et des années dans des situations comme celle-ci, Jerry, Elaine, George et Kramer continuent joyeusement d’être leur moi égoïste et égoïste dans une cellule de détention jusqu’à la dernière minute.

C’était peut-être révolutionnaire à l’époque. Mais maintenant, la marque de comédie de Seinfeld est omniprésente, tout cela parce qu’ils étaient assez courageux pour l’essayer en premier.