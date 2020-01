Larry David a une fois quitté «SNL» et a ensuite prétendu que cela ne s’était jamais produit

Larry David est de retour avec la saison 10 de Curb Your Enthusiasm – un fait dont les fans de comédie du monde entier sont reconnaissants. Cependant, avant que David ne crée Curb Your Enthusiasm, le roi de la comédie avait un passage d’écriture pour SNL.

Cependant, David se souvient que ces temps n’étaient pas toujours faciles. En fait, dans un épisode explosif, Larry David a une fois complètement quitté SNL. Lorsqu’il a réalisé son erreur, il l’a rectifiée de la manière la plus Larry David possible.

Larry David a crié sur son patron «SNL»

Alec Baldwin, Larry David, Miley Cyrus, Liam Hemsworth sur SNL | Will Heath / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Il semble que travailler chez SNL était loin d’être une expérience idéale pour Larry David. David a travaillé pour le sketch sketch pendant un an, à partir de 1982. Naturellement, il a été embauché comme écrivain.

Cependant, lors d’une interview avec Vanity Fair, David a révélé que c’était à bien des égards un concert décevant. «Je n’ai eu qu’un seul croquis sur toute l’année», a révélé David.

Apparemment, il était irrité par le fait qu’il ne pouvait tout simplement plus le retenir. Il a poursuivi en disant: «Juste avant que l’émission ne soit diffusée, vers 11 h 25, d’accord? Ils avaient coupé un autre de mes croquis. Cela fait environ six semaines. Et Dick Ebersol portait les casques, il était assis dans le fauteuil du directeur à l’arrière avec les moniteurs. Et je me suis approché de lui, et il était assis là-bas, et je lui ai dit: «Ce putain de boulot pue! Ça pue, c’est un morceau de merde! J’ai fini, je quitte, putain de toi! »»

Tout fan de Curb Your Enthusiasm sait que Larry David le maintient réel quand quelque chose le dérange – il est très franc et franc au sujet de ses sentiments, en particulier en ce qui concerne l’ennui. Cependant, il s’est vite rendu compte qu’il avait fait une erreur.

Prétendre que cela ne s’est jamais produit

Larry David en tant que sénateur Bernie Sanders sur SNL | Dana Edelson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Il n’a pas fallu longtemps à Larry David pour se rendre compte qu’il était imprudent de quitter Saturday Night Live. Apparemment, il s’est un peu calmé en rentrant chez lui quand il a commencé à penser à l’argent.

Il a ajouté: «Alors que je rentre chez moi, je commence à calculer dans ma tête combien d’argent je viens de me coûter. Et c’était considérable. Et mon voisin, Kramer, sur qui le personnage est basé, il a dit: «Que s’est-il passé? Comment se fait-il que tu ne sois pas au salon? »

«J’ai dit:« J’ai arrêté. Je suis tellement stupide, je me suis coûté environ 60 000 $ ou quelque chose comme ça. »Il a dit:« Vous devriez rentrer lundi et prétendre que cela ne s’est jamais produit », a expliqué David.

Il semble donc que le jeune écrivain du SNL ait suivi les conseils de son voisin. «Je suis allé à la réunion lundi. J’ai pris place avec tous les écrivains. Il a commencé à faire le tour de la pièce en demandant à chaque écrivain ce qu’ils faisaient. Il est venu vers moi et j’ai dit: “Je pense faire un croquis sur un trapéziste.” Et c’était tout. “

Seul Larry David aurait le chutzpah pour rentrer dans la chambre de l’écrivain Saturday Night Live après avoir quitté et prétendre que rien ne s’était jamais produit.

Comment Larry David a «ruiné» la vie quotidienne de JB Smoove

Larry David | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Plus de freiner votre enthousiasme signifie aussi plus de copain de Larry David, Leon, joué par le comédien JB Smoove. Et selon Smoove, travailler sur Curb est un plaisir – mais Larry David a par inadvertance ruiné sa vie quotidienne.

Smoove a déclaré à Philly Voice: «C’est presque comme si vous ne pouviez pas l’aider, mais vous devenez presque Larry, dans un certain sens. Vous voyez exactement ce qu’il voit. Tout devient un moment de détente. »

À titre d’exemple, Smoove a expliqué qu’une fois où lui et sa femme étaient sortis dîner, il avait remarqué la serveuse couvrant la bouteille d’eau dans laquelle elle versait des boissons avec son pouce nu.

Smoove a expliqué: «Je suis assise là à la regarder, à regarder la bouteille. Ma femme me donne un coup de pied sous la table et je pense: «Wow, nous sommes devenus Larry David. Nous remarquons maintenant chaque petite nuance dans la vie. »»

«Il y a tellement de choses. Comme lorsque je garde la porte ouverte aux gens, je suis conscient de la distance qui les sépare. Dois-je laisser passer la porte ou dois-je toujours la tenir? Comme le stationnement, lorsque les gens sont garés sur la ligne. Larry m’a ruiné », a-t-il conclu.