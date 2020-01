Larry David, star de SNL, déclare que la victoire de Bernie Sanders serait «terrible pour moi»

Curb Your Enthusiasm et la star de SNL, Larry David, sont récemment apparus dans l’émission Today et The Late Show, et il avait un message pour Bernie Sanders les deux fois – si vous gagnez, ce serait “terrible pour moi”. Cependant, ce n’est pas pour la raison pour laquelle les fans pourraient s’attendre. Larry David a gagné les éloges des fans pour ses portraits de Bernie Sanders dans le passé, et il s’avère que les deux ont plus en commun qu’ils ne le pensaient à l’origine.

Larry David a une fois quitté «SNL»

Larry David en tant que sénateur Bernie Sanders sur SNL | Dana Edelson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Avant que Larry David apparaisse sur SNL pour jouer le rôle de Bernie Sanders, il était écrivain pour la série. Il y a travaillé pendant environ un an, à partir de 1982. Cependant, le créateur de Curb Your Enthusiasm semblait avoir du mal à la table de l’écrivain.

Dans une interview avec Vanity Fair, David a révélé qu’il avait une fois perdu son sang-froid envers son patron après avoir appris qu’un autre de ses croquis avait été mis de côté. Il a déclaré à la publication: “Je n’ai eu qu’un seul croquis sur toute l’année”.

Il a ensuite expliqué en détail comment il avait alésé son patron. David a dit: «Juste avant que l’émission ne soit diffusée, vers 11 h 25, d’accord? Ils avaient coupé un autre de mes croquis. Cela fait environ six semaines. Et Dick Ebersol portait les casques, il était assis dans le fauteuil du directeur à l’arrière avec les moniteurs. Et je me suis approché de lui, et il était assis là-bas, et je lui ai dit: «Ce putain de boulot pue! Ça pue, c’est un morceau de merde! J’ai fini, je quitte, putain de toi! »»

Cependant, sur le chemin du retour, Larry David s’est rendu compte qu’il venait de se coûter une bonne partie de l’argent. Son voisin, qui a inspiré Kramer à Seinfeld, avait une suggestion.

«J’ai dit:« J’ai arrêté. Je suis tellement stupide, je me suis coûté environ 60 000 $ ou quelque chose comme ça. »Il a dit:« Vous devriez rentrer lundi et prétendre que cela ne s’est jamais produit », a expliqué David.

«Je suis allé à la réunion lundi. J’ai pris place avec tous les écrivains. Il a commencé à faire le tour de la pièce en demandant à chaque écrivain ce qu’ils faisaient. Il est venu vers moi et j’ai dit: «Je pense faire un croquis sur un trapéziste.» Et c’est tout », a déclaré David à Vanity Fair.

Larry David et Bernie Sanders sont cousins

Larry David et le sénateur Bernie Sanders sur SNL | Dana Edelson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

En 2017, Larry David a découvert que lui et Bernie Sanders étaient en fait liés – quelque chose qui a été une surprise pour eux, mais peut-être pas pour les fans. L’impression de Larry David sur Sanders sur SNL est tellement juste, c’est facile à croire.

Bernie Sanders et Larry David sont tous deux apparus sur Finding Your Roots, une émission de PBS qui retrace la lignée d’invités célèbres. Quand ils ont découvert qu’ils étaient cousins, les deux ont été agréablement choqués.

«Nous avons comparé votre ADN avec tous ceux qui ont participé à l’une de mes séries. Si vous avez de longs tronçons identiques, cela signifie que vous êtes cousins ​​», a révélé l’hôte.

La star de SNL a ouvert son livre pour voir une image de Bernie Sanders, et a crié: “Qu’est-ce qui se passe?”

Sanders a ouvert le sien et a proclamé: “Vous plaisantez! Oh mon dieu. »Il a bien ri avant de dire:« C’est incroyable. »

Larry David a décidé qu’il était temps de commencer à appeler Sanders “cousin Bernie”.

Pourquoi il craint en plaisantant une victoire de Bernie Sanders

Bernie Sanders, Al Roker et Larry David | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Depuis lors, Larry David est apparu avec Bernie Sanders dans l’émission Today, et a également fait référence à Sanders lors d’une apparition dans The Late Show.

Lors de son apparition au Late Show, David a plaisanté en disant que Sanders remportant l’élection serait terrible pour lui. Il a dit à Colbert: «Je le supplierais d’abandonner, donc je n’ai pas à continuer de voler depuis Los Angeles pour faire du SNL. Je pensais que quand il aurait eu une crise cardiaque, ça allait être ça, je n’aurais pas à prendre l’avion depuis Los Angeles. Mais il est indestructible. Rien n’arrête cet homme. … Je l’ai rencontré à [SNL]. S’il gagne, savez-vous ce que cela va faire dans ma vie? Avez-vous une idée? Je veux dire, ce sera génial pour le pays, terrible pour moi. “

Il semble que David approuve les points de vue politiques de Bernie Sanders, mais redoute en plaisantant d’avoir à se faire passer pour lui pendant quatre années supplémentaires. Aujourd’hui, quand il a dit la même chose à Sanders, Sanders a répondu: “Je vous trouve un bon travail pendant quatre ans et vous vous plaignez!”