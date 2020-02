Larry Tesler, le créateur de Cut-Copy-Paste, décède

Lundi dernier, Larry Tesler, un pionnier de l’informatique, est décédé à l’âge de 75 ans, et bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que Steve Jobs ou Bill Gates, son héritage et sa contribution à l’informatique sont incontestables. Entre autres choses, C’est le créateur du fameux système “couper”, “copier” et “coller” pour les systèmes d’exploitation.

Nous recommandons également: Microsoft lance un langage de programmation open source pour l’informatique quantique

Lawrence Gordon Tesler est né à New York en 1945, a étudié l’informatique à l’Université de Stanford et, après avoir obtenu son diplôme, il s’est aventuré dans la recherche en intelligence artificielle et a été un critique sévère des monopoles et des grandes entreprises (bien qu’il ait travaillé dans certains d’elles).

C’est en 1973 que Tesler a travaillé au Xerox Palo Alto Research Center (PARC) où pendant sept ans, il a développé une interface utilisateur graphique avec une souris que nous tenons tous pour acquis. Tesler a travaillé avec Tim Mott pour créer un traitement de texte appelé Gypsy qui est connu pour inventer les termes “couper, copier et coller”.

Plus tard, en 1980, Larry Tesler a travaillé chez Apple Computer jusqu’en 1997 et a occupé plusieurs postes, y compris la vice-présidence AppleNet. En outre, il a été directeur scientifique d’Apple, une position que Steve Wozniak lui-même occupait à l’époque.

Selon Gizmodo, Tesler était également connu pour ses efforts pour rendre les logiciels et les interfaces utilisateur plus accessibles. De plus, j’ai du mal à créer une approche de la conception de l’interface utilisateur appelée informatique sans mode, qui se reflète dans son site Web personnel. Essentiellement garantit que les actions de l’utilisateur restent cohérentes dans les différentes fonctions et applications d’un système d’exploitation.

Lorsqu’ils ont ouvert un traitement de texte, par exemple, les utilisateurs supposent désormais automatiquement qu’en appuyant sur l’une des touches alphanumériques de leur clavier, ce caractère apparaîtra à l’écran au point d’insertion du curseur. Mais il fut un temps où les traitements de texte pouvaient basculer entre plusieurs modes pour taper sur le clavier ajouterait des caractères à un document ou permettrait la saisie de commandes fonctionnelles.

Après avoir quitté Apple en 1997, Larry Tesler a cofondé une société appelée Stagecast Software qui a développé des applications qui ont permis aux enfants d’apprendre les concepts de programmation d’une manière plus facile et plus accessible. Puis il a rejoint Amazon. Plus tard, il a travaillé chez Yahoo et depuis 2009, il se consacre uniquement au conseil.

Maintenant, vous savez, si vous vous êtes déjà demandé qui était le génie derrière le couper, copier et coller, Larry Tesler est la réponse.

Repose en paix.

.