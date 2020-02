Larry Zerner décompose les arguments oraux de cette semaine dans l’affaire du “Vendredi 13”; Décision de mai / juin attendue

Hier a été une journée assez importante pour vendredi 13 franchise, marquant le onzième anniversaire du remake de 2009 – ce qui signifie de manière assez déprimante que cela fait onze ans depuis la dernière fois que nous avons vu Jason Voorhees – ainsi que la dernière série d’arguments oraux dans la bataille juridique désordonnée sur les droits de la franchise: Sean Cunningham / Horror Inc. contre Victor Miller.

Pour faire court, la Second Circuit Court of Appeals a été chargée de décider si Miller conserve la propriété du scénario du film original (en 2018, un juge de première instance avait décidé que les droits américains reviennent à Miller après toutes ces années en vertu de la résiliation de la loi sur le droit d’auteur. à droite) ou si ces droits reviendront à Cunningham, et des plaidoiries ont eu lieu hier.

Comme toujours à un moment comme celui-ci, nous nous tournons vers vendredi 13e partie 3 Larry Zerner, qui a fourni une ventilation complète des événements d’hier sur Twitter.

L’essentiel ici est que Cunningham / Horror Inc. fait valoir que Miller était un employé embauché lorsqu’il a écrit le script original du vendredi 13, ce qui signifie qu’il n’aurait jamais dû être en mesure de revendiquer les droits de ce script en premier lieu. La deuxième cour d’appel de circuit, dit Zerner, devrait décider en mai ou juin de cette année si cet argument tient ou non.

Zerner explique: «Le tribunal peut faire trois choses. 1) Affirmez que Victor a gagné et qu’il détient les droits sur le premier F13, 2) Inversez et dites que Sean possède tous les droits ou 3) Renvoyez-le au tribunal de district pour un procès. Il ajoute: «Si je devais choisir, je parierais que le tribunal affirme et maintient que Victor détient les droits (mais on ne sait jamais). Si l’une des parties perd, elle peut faire appel devant la Cour suprême, mais il est très peu probable que le S.Ct. accepterait le cas. “

Si Miller remporte cette dernière bataille, comme le prédit Zerner, cela signifierait toujours qu’il devra éventuellement travailler avec Cunningham pour que la franchise revienne à la vie – Miller, après tout, ne possède que les droits du script original et les personnages et éléments qui y sont présents; cela n’inclut pas l’adulte, masque de hockey portant Jason Voorhees, qui n’apparaissait pas dans ce film. Une victoire de Cunningham, cependant, pourrait potentiellement raccourcir considérablement le chemin du retour de Jason. Peu importe qui gagne, l’affaire pourrait être renvoyée à la Cour suprême.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce qu’un arc soigné soit mis sur celui-ci en mai / juin.

Pour une ventilation complète, consultez le fil Twitter complet de Zerner ci-dessous.

L’argumentation orale dans Horror Inc. c. Miller vient d’être publiée. Voici ma vision de ce qui s’est passé. Remarque: Si vous n’êtes pas un avocat du droit d’auteur, il s’agit en grande partie d’une discussion technique sur la loi sur le droit d’auteur https://t.co/KJjl1msY4p pic.twitter.com/IHo5PiWxZl

– Larry Zerner (@Zernerlaw) 13 février 2020

La première a été l’avocate de Horror Inc. (c’est-à-dire de Sean Cunningham) Kathleen Sullivan. Son principal argument était que le tribunal inférieur avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’il s’agissait d’un accord WGA dans le cadre des facteurs CCNV c. Reid. Les juges ont beaucoup repoussé cet argument pic.twitter.com/gNlARGpfS3

CCNV c. Reid énonce 9 facteurs qu’un tribunal doit prendre en compte pour décider si quelqu’un est un employé ou un entrepreneur indépendant. KS a fait valoir que bien qu’aucun autre tribunal n’ait statué de cette manière, le tribunal devrait considérer l’adhésion à la WGA comme un 10e facteur. 3 /

Les juges ont posé beaucoup de questions à ce sujet et (à mon humble avis, ils ne semblaient pas acheter son argument). Il a également été question du traitement fiscal des paiements de Victor (par exemple, retenue à la source). Elle a dit que c’était le fardeau de Victor de prouver cela et il ne l’a pas fait 4 /

Enfin, elle a soutenu que Sean avait le contrôle de Victor quand il a écrit le script. Puis elle a manqué de temps. Ensuite, Mark Toberoff pour Victor Miller 5 /

MT a fait valoir que ce n’était pas que le juge n’avait pas pris en compte la WGA, il ne lui avait donné aucun poids. Il a également déclaré que Victor avait prouvé qu’il n’y avait aucune déduction fiscale sur le paiement du script. Et a dit que Sean n’avait même jamais payé les soins de santé à la WGA, alors de quoi parle-t-il? 6 /

Il a dit que bien que le juge ait trouvé la question du poids de contrôle légèrement en faveur de Sean, les autres facteurs pesaient tous fortement en faveur de Victor. MT a obtenu moins de recul que l’avocat de Sean de la part du tribunal (pas que vous puissiez toujours en dire quoi que ce soit). sept/

MT a terminé: “Mon seul regret est que cette audience ait lieu le jeudi 13 et non le vendredi 13”. Cela a fait rire le tribunal. 8 /

KS se releva. Elle a dit que si la cour d’appel n’allait pas se prononcer en faveur de Sean, elle devrait au moins la renvoyer au tribunal de district pour un procès sur ces faits 9 / pic.twitter.com/yyOoV02Gcm

C’était ça. Le tribunal devrait statuer en mai ou juin. Le tribunal peut faire trois choses. 1) Affirmez que Victor a gagné et qu’il détient les droits sur le premier F13, 2) Inversez et dites que Sean possède tous les droits ou 3) renvoyez-le au tribunal de district pour un procès. dix/

Si je devais choisir, je parierais que le tribunal affirme et maintient que Victor détient les droits (mais on ne sait jamais). Si l’une des parties perd, elle peut faire appel devant la Cour suprême, mais il est très peu probable que le S.Ct. accepterait le cas. C’est tout pour aujourd’hui. Continuez à suivre pour les mises à jour. pic.twitter.com/3kllvPcxI1

