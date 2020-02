L’art bourré d’action célèbre le retour de mi-saison de “The Walking Dead”

AMC a partagé avec Bloody l’art clé bourré d’action du retour très attendu de la mi-saison de “Les morts qui marchent” Saison 10, première Dimanche 23 février à 21h00 ET / PT.

Les nouvelles fonctionnalités artistiques Norman Reedus comme Daryl Dixon, Melissa McBride comme Carol Peletier, Danai Gurira comme Michonne et Samantha Morton en tant qu’Alpha, tous dotés du nouveau slogan: «Nous sommes les morts-vivants».

Voici un long synopsis pour vous mettre au courant:

«‘ The Walking Dead ’revient pour découvrir que notre groupe de survivants est pris au piège. Certains dans les confins d’une grotte remplie de marcheurs, tandis que d’autres sont pris dans une spirale de suspicion et de chagrin. Le tout orchestré par Alpha, qui continue de prouver que les Whisperers sont toujours à l’affût, et une longueur d’avance sur les communautés. Ce qui inclut la nouvelle menace potentiellement mortelle d’avoir ajouté Negan à leurs rangs.

«À travers ce conflit et tout ce qu’ils ont perdu, quelques-uns gardent encore l’espoir, en particulier Eugene, qui pense que la voix mystérieuse avec laquelle il a parlé à la radio peut conduire à une nouvelle fois leur monde s’agrandir.

«Mais avec la guerre Whisperer sur eux, les communautés collectives doivent se rassembler et éventuellement sacrifier tout ce qu’elles ont pour trouver un moyen de faire taire les Whispers une fois pour toutes. Sinon, Alpha veillera à ce qu’ils fassent face à un certain destin. »