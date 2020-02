L’art conceptuel «Arrow» montre des regards alternatifs pour Stephen Amell

L’art conceptuel d’Arrow nouvellement publié pour la saison sept révèle des looks inutilisés pour le costume Green Arrow de Stephen Amell.

La flèche verte de Stephen Amell a subi de nombreux regards au fil des ans. Le premier costume que portait Stephen Amell ne comportait notamment pas de masque. Le costume Green Arrow porté par Stephen Amell a évolué avec l’ajout d’un masque, un look à manches courtes inspiré du New-52 et d’autres looks.

Avec Arrow over, Andy Poon est allé sur Instagram pour partager un concept inédit pour l’avant-dernière saison d’Arrow avec Stephen Amell arborant des looks différents. Andy Poon avait ceci à dire dans une légende à propos des combinaisons Stephen Amell Green Arrow inutilisées:

“Arrow est arrivé à une belle conclusion, j’ai hâte de voir comment se déroulent tous les nouveaux personnages que la finale a mis en mouvement. Voici 2 variantes de l’exploration potentielle finale du costume Green Arrow que j’ai faite pour la créatrice de costumes Maya Mani à la fin de la saison 6. En fin de compte, je pense qu’ils ont choisi un look plus classique qui rend hommage au costume original pour relier la série. J’aurais adoré voir cette version vivre! ”

Vous pouvez voir les différentes pièces d’art conceptuel avec Stephen Amell dans les combinaisons Green Arrow inutilisées ci-dessous!

Quelle était votre combinaison Green Arrow préférée de la série? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la finale de la série d’Arrow:

STEPHEN AMELL SIGNE LA FLÈCHE VERTE; EMILY BETT RICKARDS RETOURNE POUR LA SÉRIE FINALE DE «ARROW» – Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). Emily Bett Rickards revient sous le nom de Felicity. James Bamford a réalisé l’épisode écrit par Marc Guggenheim et Beth Schwartz (# 810). Date de diffusion originale 1/28/2020.

Arrow met en vedette Stephen Amell, David Ramsey, Rick Gonzalez, Juliana Harkavy, Katherine McNamara, Ben Lewis, Joseph David-Jones, LaMonica Garrett et Katie Cassidy.

Source: Instagram

