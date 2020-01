L’art conceptuel de “ Batman v Superman ” montre un autre regard sur Ben Affleck

L’art conceptuel nouvellement publié pour Batman v Superman: l’aube de la justice a révélé un design complètement différent pour le batsuit de Ben Affleck.

Batman v Superman: Dawn of Justice, comme nous le savons tous, est sorti en 2015 dans une sorte de réception mitigée. Le film a reçu des critiques mitigées et, bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un flop, ce n’était pas le gros faiseur d’argent que Warner Bros espérait, qui a conduit à des changements de dernière seconde dans la direction du DCEU qui l’affectent encore à ce jour. Cependant, tout le monde semblait d’accord sur le fait que la performance de Ben Affleck dans Batman v Superman était l’un des meilleurs aspects du film.

Batman de Ben Affleck était notamment plus musclé que les acteurs précédents qui avaient endossé le rôle et décidément plus sombre dans la nature, en raison de l’inspiration de la bande dessinée de Frank Miller Batman, The Dark Knight Returns. Cela comprenait également un costume pour Batman de Ben Affleck qui était sans doute meilleur que tout autre qui avait été mis en scène. Il était une fois, cependant, le costume de Ben Affleck pour Batman allait être complètement différent.

Dans un article récent, l’artiste conceptuel de Batman v Superman, Jerad Marantz, a révélé un des premiers designs du costume Batman de Ben Affleck. Il a montré une version résolument plus maigre du personnage avec plus de mécanismes dans son costume et n’est pas différent des conceptions des jeux Batman: Arkham. Selon la description ci-dessous l’image, cela était dû au fait qu’ils ne savaient pas ce que la tenue allait être en tissu. Vous pouvez voir les images complètes ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman de Zack Snyder: Dawn of Justice:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Instagram

