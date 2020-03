L’art conceptuel de “ Captain Marvel ” révèle un look terrifiant pour les crânes

Le nouveau concept art de Captain Marvel révélé par Ian Joyner, superviseur du développement visuel des studios Marvel, offre un look très différent pour les Skrulls.

Avant Captain Marvel, de nombreux fans attendaient le début des Skrulls dans l’univers cinématographique Marvel. Alors qu’ils venaient d’être introduits dans la phase 4, nous savons maintenant qu’ils ont joué un rôle dans l’univers cinématographique Marvel depuis un certain temps depuis que Captain Marvel a eu lieu dans les années 90. Les Skrulls apparaissant également dans Spider-Man: loin de chez soi, il est prévu que Talos et le reste de la course fictive feront partie intégrante à l’avenir.

L’apparition des Skrulls dans Captain Marvel a suscité des critiques lors de leur première révélation. Cependant, basé sur l’art conceptuel de Captain Marvel, il semble que les Skrulls aient presque un look différent de leurs homologues de bandes dessinées. Vous pouvez consulter le concept art partagé par le superviseur du développement visuel de Marvel Studios Ian Joyner sur Instagram ci-dessous.

Voici le synopsis officiel du film:

Situé dans les années 1990, “Captain Marvel” de Marvel Studios est une toute nouvelle aventure d’une période inédite de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel qui suit le voyage de Carol Danvers alors qu’elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers. Alors qu’une guerre galactique entre deux races extraterrestres atteint la Terre, Danvers se retrouve avec un petit groupe d’alliés au centre du maelström.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel met en vedette Brie Larson, Samuel L Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law.

Captain Marvel est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

