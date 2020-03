L’art conceptuel de «Doctor Strange» révèle un autre regard sur Dormammu

Un tout nouveau concept art de Doctor Strange partagé par Jerad S. Marantz des Marvel Studios révèle un look très différent pour Dormammu.

Dormammu est l’un des plus grands méchants du Docteur Strange et il a fait une apparition vers la fin de sa première sortie en solo. Dans Doctor Strange, Dormammu était en fait exprimé par Benedict Cumberbatch et avait un look d’action en direct différent de celui de sa bande dessinée.

Le Docteur Strange finirait par vaincre Dormammu en utilisant l’Œil d’Agamotto et on ne sait pas s’il reviendra dans Le Multivers de la folie. Récemment, Jerad S. Marantz, de Marvel Studios, a partagé le concept art du premier film qui est très différent de ce que nous avons finalement obtenu. Le look alternatif est plus humaniste et ressemble définitivement à un Groot adulte. Marantz avait ceci à dire sur le design de Dormammu mis au rebut:

«Voici une ancienne option #dormamu que j’ai faite pour le docteur Strange à l’époque. J’ai toujours aimé cette version. À ce stade, nous jouions avec plus d’options humaines. Spectacle vraiment amusant. “

Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous!

Souhaitez-vous plutôt avoir ce design Dormammu? Pensez-vous que le méchant reviendra dans The Multiverse of Madness? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Les détails sur Doctor Strange dans le multivers de la folie sont actuellement limités, bien qu’il soit censé comporter des éléments d’horreur. De plus, la mini-série Disney Plus WandaVision servira également d’introduction à la suite.

Scott Derrickson est toujours attaché au Docteur Strange dans le Multivers de la folie en tant que producteur exécutif tandis que Sam Raimi serait en pourparlers pour diriger le film, qui est en cours de réécriture par Michael Waldron. Le prochain film met en vedette Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Elizabeth Olsen.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir dans les salles le 7 mai 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur l’univers cinématographique Marvel!

Source: Instagram

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.