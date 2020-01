L’art conceptuel de la phase finale révèle d’autres styles de cheveux pour Captain Marvel

Malgré la vedette de son propre film solo en 2019, Captain Marvel de Brie Larson jouait un rôle relativement petit dans la super-taille Avengers: Fin de partie.

À leur crédit, les réalisateurs Joe et Anthony Russo n’ont rien dit de leur désir de garder l’histoire concentrée sur les héros de la phase 1 de Marvel (voir: Iron Man, Cap, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye), croyant que la prochaine génération profitez de plus de temps d’écran pendant la phase 4 et au-delà.

Cela a fonctionné comme un charme aussi, bien qu’il semble que le capitaine Marvel ait presque revêtu une coiffure différente pour Fin du jeu. Sur Instagram, l’artiste conceptuel Marvel Andy Park a publié quelques mises à jour remplies d’art conceptuel alternatif pour Carol Danvers (voir ci-dessous), qui incluent toutes différentes coiffures pour le héros intergalactique du MCU.

Après avoir conçu le costume de Captain Marvel pour Avengers: Fin de partie, on m’a demandé d’explorer sa coiffure. J’en ai fait plus que cela, mais voici un groupe que j’ai trouvé. Que choisiriez-vous? C’était amusant!

Vous vous souviendrez sans doute qu’après le saut de cinq ans, le capitaine Marvel a changé sa coiffure dans Avengers: Fin de partie – un changement de personnage qui n’a pas échappé aux yeux de Rocket Raccoon – et Park est même allé jusqu’à concevoir certains illustrations supplémentaires mettant en vedette le casque signature de Carol.

Via Instagram:

Ok, j’ai apprécié de voir les choix de chacun pour leur choix de coiffure. Pas de majorité, semble-t-il. Maintenant sur les casques! Après avoir conçu le costume de Captain Marvel pour Avengers: Fin de partie, j’ai également pu découvrir à quoi ressemblerait son nouveau casque. @therussobrothers a approuvé l’option de casque bleu 4. Mais comme cela arrive parfois, il n’a jamais réussi à filmer. J’aimerais que nous puissions le voir. Mais j’ai vu que c’était devenu un jeu vidéo? Peut-être pour son prochain film peut-être?

Suite à une intervention héroïque en Avengers: Fin de partie, quand elle a à elle seule abattu le navire de guerre de Thanos, Carol Danvers restera probablement sur la touche jusqu’à ce que le capitaine Marvel 2 prenne son envol dans un avenir pas si lointain. Heureusement, nous avons la prochaine série Disney + Mme Marvel pour nous guider jusqu’à la prochaine aventure de Carol sur grand écran. Qui sait, peut-être qu’elle arborera une coiffure totalement différente pour démarrer…