L’art conceptuel de Ragnarok présente un design précis et comique pour Hulk

Un look plus précis pour Hulk de Mark Ruffalo a été révélé dans une nouvelle pièce de Thor: Ragnarok concept art partagée par Ryan Meinerding des Marvel Studios.

L’univers cinématographique Marvel a vu ses personnages subir de nombreuses métamorphoses au cours de la saga Infinity, en particulier ceux qui y ont participé depuis le début. Hulk est un personnage qui a subi plusieurs transformations de plusieurs façons. Le changement le plus spectaculaire a peut-être été de voir Hulk devenir Smart Hulk dans Avengers: Fin de partie, mais nous avons eu au préalable un changement de conception impressionnant dans Thor: Ragnarok.

Bien sûr, Thor: Ragnarok tire beaucoup d’éléments de Planet Hulk de Greg Pak comme Sakaar et Korg. Dans Thor: Ragnarok, Hulk arbore un casque de gladiateur tandis que son armure ressemble toujours à son look dans Planet Hulk. Ryan Meinerding, responsable du développement visuel de Marvel Studios, a partagé un design Hulk sur son Instagram qui est encore plus précis pour la série de bandes dessinées influente. Vous pouvez consulter les pièces d’art conceptuel ci-dessous.

Préférez-vous que ce Hulk ressemble plus à celui que nous avons finalement obtenu dans Thor: Ragnarok?

Hulk de Mark Ruffalo a été vu pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, Avengers: Fin de partie.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

