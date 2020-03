L’art conceptuel de Ragnarok révèle une conception alternative pour l’armée de Hela

Nouveau concept art de Thor: Ragnarok révèle une conception alternative beaucoup plus effrayante pour l’armée des morts-vivants de Hela.

La plupart des fans de Marvel conviendraient que Thor: Ragnarok a été un tournant monumental pour le Dieu du Tonnerre, avec l’humour de signature de Taika Waititi et l’esprit ne faisant qu’ajouter à la suite cosmique.Mais il semble que l’armée des morts-vivants de Hela que les héros affrontent à la fin de Thor: Ragnarok était presque beaucoup plus effrayant que les zombies verts asgardiens. Bien que l’armée de Hela soit une grande menace pour les réfugiés asgardiens – la conception alternative aurait rendu ces moments encore plus intenses.

L’artiste Ian Joyner a révélé le nouveau look de l’armée de Hela sur Twitter, expliquant qu’il s’agissait de l’un des nombreux modèles pour les sbires. Le look du monstre s’inspire clairement du costume de Hela, avec son propre casque pointu. Les mâchoires qui claquent lui donnent également un aspect monstrueux plutôt qu’un Asgardien mort-vivant. Bien que sur le plan thématique, cela fonctionne mieux qu’Hela utilise ses propres soldats tombés au combat pour essayer de redémarrer sa croisade à travers l’univers. Jetez un œil au concept art de Thor: Ragnarok ci-dessous.

L’une des nombreuses options de conception de sbires #Hela pour #thorragnarok #creaturedesign #mcu #marvel #marvelstudios #conceptart #filmart #creaturedesign #thor pic.twitter.com/QCY01fzY0v

– Ian Joyner (@IanJoynerArt) 10 mars 2020

Que pensez-vous du concept art de l’armée de Hela? Préférez-vous la version finale de Thor: Ragnarok? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Natalie Portman. Le film sera basé sur la bande dessinée Mighty Thor de Jason Aaron, Jane Foster de Natalie Portman devenant le nouveau Thor.

Thor: Love and Thunder devrait sortir dans les salles le 5 novembre 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Taika Waititi et l’univers cinématographique Marvel.

