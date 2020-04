L’art conceptuel de TROS montre la conception de Dark Rey

Un tout nouveau concept art de Star Wars: The Rise of Skywalker nous a donné un aperçu du design de Dark Rey.

Malgré ce que les cinéastes avaient probablement l’intention de faire, Star Wars: The Rise of Skywalker est devenu l’entrée la plus controversée des franchises en raison de ses choix extrêmement controversés, ainsi que de son sens constant du rechapage et du reconnexion. Un aspect du film qui a été particulièrement loué était que Rey se considérait comme faisant partie du côté obscur d’une vision. Le changement d’allégeance a été brièvement taquiné dans une bande-annonce et a été accordé un peu de temps dans le film, bien qu’il aurait certainement été formidable de voir un Rey plus méchant.

L’artiste conceptuel Adam Brockbank, qui a travaillé sur le dernier film de la saga Skywalker, a donné aux fans un aperçu du premier design de Dark Rey sur Instagram.

Dans le concept art, le personnage de Star Wars est vu en mode Sith total, balançant une robe noire avec un capot qui protège la moitié de son visage. Les yeux de Rey sont également étonnamment jaunes, semblables à ceux de Dark Maul. Le visage du personnage semble extrêmement fatigué et épuisé, un symptôme d’être dans le clan Sith. À côté du personnage, des rochers flottent, présentant les fréquences de vibration du personnage de Star Wars.

Le premier design est certainement une prise inspirée car il montre vraiment le Rey agréable et intrinsèquement bon dans un état plus vulnérable et toxique. Dans le film, le visage de l’alter-ego vilain manquait de lassitude, même si elle secouait de grands crocs parfaits pour siffler. Ce premier design manque notamment l’impressionnant interrupteur à lame de Dark Rey comme le double sabre laser qui a été vu dans Star Wars: The Rise of Skywalker, mais qui a peut-être été un ajout tardif au personnage.

Que pensez-vous de ce concept art Dark Rey de Star Wars: The Rise of Skywalker? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell , Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Le regretté Carrie Fisher apparaît comme le général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Adam Brockbank