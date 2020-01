L’art conceptuel du film Star Wars dévoilé

De nombreux fans sont déçus du résultat de Star Wars: The Rise of Skywalker réalisé par J.J.Abrams et réclament justice pour une fin plus digne de la saga Skywalker. Parallèlement au désenchantement pour le film, nous avons vu beaucoup d’informations circuler ces derniers temps sur la version que Colin Trevorrow allait réaliser et maintenant une série d’images conceptuelles de la bande sont apparues sur Internet.

Les images appartiennent à un livre d’artiste officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker, mais les fans ont trouvé des similitudes avec ce qui aurait été le script de Colin Treverrow (et dont le nom était Star Wars: Duel of Fate) et qui Il a été mis au rebut presque entièrement pour présenter l’histoire que nous avons tous vue à la fin.

Selon les informations de Polygon, les images proviennent de Twitter d’une version non américaine de ce livre d’art et qui, apparemment, il sera en vente le 31 mars.

Avant un message sur Twitter que l’IGN a publié pour faire connaître cette nouvelle, Treverrow lui-même a dit en remerciant le geste, mais en s’assurant que le mérite de cette œuvre d’art impressionnante était pour Phil Szostak.

.