L’art conceptuel impressionnant de MCU révèle Thor dans son costume ultime

Après 12 ans et avec de nombreux films à succès à son actif, il est facile d’oublier à quel point il était difficile pour Marvel de traduire sur grand écran les Avengers, dont beaucoup n’étaient pas familiers au grand public. Un défi majeur est venu de casser leurs costumes – comment traduire au mieux le look de la bande dessinée en action réelle, les rendant plus réalistes et crédibles sans perdre l’attrait du matériel source? L’un des héros qui avait besoin de beaucoup de travail pour clouer leurs vêtements MCU était Thor. Comme le révèle cet art conceptuel fraîchement dévoilé.

L’artiste conceptuel Charlie Wen a partagé un morceau de sa pré-production sur Thor 2011 en 2011 sur son compte Instagram. Wen a expliqué que c’était l’une des nombreuses pièces conceptuelles en noir et blanc qu’il avait faites à l’époque alors qu’ils essayaient de comprendre le costume de Thor. Il révèle que cette version était basée sur la bande dessinée ultime Thor. Plus particulièrement, il n’a pas de cape dans cette prise. Faites également attention à la façon dont Mjolnir a une poignée beaucoup plus longue qu’elle ne le ferait.

Il est logique que Marvel ait joué avec l’idée de se débarrasser de la cape de Thor. Une cape est un trope de super-héros assez traditionnel, et le MCU a généralement tendance à éviter les clichés habituels afin de garder les choses fraîches et modernes. Par exemple, le manque d’identités secrètes. En fin de compte, cependant, la cape rouge gonflée de Thor est tout simplement trop géniale pour être laissée de côté. Le Dieu du Tonnerre est un héros aussi classique et mythique que possible. Autrement dit, il a besoin de sa cape.

Si vous creusez cet art conceptuel de Thor, assurez-vous de suivre le lien ci-dessous vers le compte de Wen pour découvrir le reste de son travail, y compris plusieurs autres tentatives alternatives sur la tenue de Thor et bien plus encore. Rappelez-vous, Chris Hemsworth reviendra ensuite en tant que vengeur asgardien dans Thor: Love and Thunder, qui comportera un autre Thor sous la forme de Jane Foster de Natalie Portman. Ça sortira en salles le 11 février 2022.