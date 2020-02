L’art de Endgame révèle la conception terrifiante du gorille de Chitauri

L’artiste conceptuel Avengers: Endgame Jerad S. Marantz a partagé un design du gorille de Chitauri sans son casque.

Les Chitauri sont apparus pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel en tant que soldats de Loki. Une armée entière de Chitauri a été vaincue dans le premier film Avengers. Cependant, le Chitauri ferait plus tard un retour dans Avengers: Fin de partie au cours de la séquence de braquage de la bataille de New York.

Dans Avengers: Endgame et Infinity War, nous voyons Thanos utiliser d’autres créatures dans le cadre de ses forces comme les Outriders. Lors de la bataille finale dans Avengers: Endgame, nous voyons également brièvement les gorilles de Chitauri. L’artiste conceptuel Jerad S. Marantz a maintenant partagé un meilleur aperçu des gorilles Chitauri de Avengers: Fin de partie. Jerad S. Marantz avait ceci à dire sur les gorilles Chitauri de Avengers: Fin de partie dans son post:

“Voici un aperçu sous le casque de mon gorille #Chitauri de la bataille finale de #avengersendgame. Cela m’étonne toujours, la chronologie depuis le moment où j’ai terminé cette conception jusqu’à ce qu’elle apparaisse dans le film. Comme je l’ai mentionné précédemment, c’était un design de dernière minute et une fois approuvé, il est apparu dans le film en quelques semaines. Quoi qu’il en soit, je voulais montrer ce que j’ai fait sous le casque. Heureux d’avoir gardé le casque dans le film. Je pense que je préfère ce look. “

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Endgame:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

