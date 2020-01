L’art de Groot sauver un koala des incendies est magnifique

L’Australie est en feu depuis quelques jours à cause des températures élevées et cela est dû, en partie, au changement climatique et au réchauffement climatique, c’est-à-dire que la faute en revient en grande partie à nous, les humains. Avant, la catastrophe, de nombreuses célébrités aident d’une manière ou d’une autre à sauver les espèces menacées, en particulier les koalas.

Nous recommandons également: La famille du légendaire chasseur de crocodiles a sauvé 90 000 animaux des incendies en Australie

Par exemple, la famille du légendaire chasseur de crocodiles, Steve Irwin, aide à guérir les koalas qui ont été touchés par les incendies, tandis que Chris Hemsworth a fait un don pour soutenir la cause. Et maintenant, l’artiste BossLogic vend des gravures où nous pouvons voir Groot sauver un koala afin de donner de l’argent à la cause.

L’artiste a publié l’image sur Instagram et Twitter et nous pouvons voir Groot avec des lamas et son dos avec un koala dans les bras. La publication est accompagnée d’un message qui dit:

«NOUS SOMMES AUSTRALIE! Impressions disponibles (Hommage au combat et aux morts, tous les profits iront à la Croix-Rouge pour aider les combattants et les familles touchés par ces temps tragiques) LINK IN BIO ».

Vous pouvez voir l’image ci-dessous:

Ici, vous pouvez également cliquer ici pour accéder directement à la page imprimée et faire votre don.

.