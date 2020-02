L’art de la photo et des ventes espère survivre au «calendrier de l’Avent»

En route pour Berlin, Bloody Disgusting présente la première photo et art de vente pour Patrick RidremontLe mystère de l’horreur des vacances Le calendrier de l’Avent (Le calendrier), qui demande: «Vivrez-vous jusqu’à Noël cette année?»

Dans le film…

«Eva, ancienne championne de natation et maintenant paraplégique, est en fauteuil roulant depuis trois ans. Pour son anniversaire, son amie Sophie lui envoie un étrange calendrier de l’Avent. Ce ne sont pas les friandises traditionnelles qu’elle trouve quand elle ouvre chaque porte, mais des cadeaux tout à fait plus particuliers, dont certains sont agréables, mais beaucoup d’autres sont terrifiants et deviennent de plus en plus sanglants. “

Les stars de cinéma francophones Eugénie Derouand, Honorine Magnier, et Clement Olivieri.

WTFilms gère les ventes mondiales.