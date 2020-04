L’art de poche ou la pire époque du cinéma mexicain?

“Je suis plus un homme que toi et plus une femme que ta putain de mère, wey!” Ce fut la première mention de la mère du cinéma mexicain, gracieuseté de Mme Carmen Salinas Lozano pour le film Tívoli d’Alberto Isaac en 1974, la décennie qui a vu la naissance et aussi la chute le cinéma célèbre, sale et tristement célèbre.

Mais d’où viennent les ficheras, quelles sont les qualités cinématographiques de ces films et pourquoi il est considéré par beaucoup comme la plus grande décadence du cinéma mexicain?

Origine

La naissance du cinéma des ficheras, du nom des puces utilisées dans les premiers cabarets de Mexico, Il est lié au film de rumba de l’âge d’or au Mexique. Ces figures féminines nées dans les années 30, ont fait place aux ficheras émergées comme une icône de la culture populaire dans les années 70 et un symbole de la sexualité féminine.

De cette façon, Marie Antonieta Pons, Meche Barba et Ninón Sevilla, sous la direction de grands auteurs tels que “Indio” Fernández, Luis Buñuel et Juan Orol, est devenu la base de présenter Sasha Monténégro, Olga Breeskin, Lyn May et toute autre vedette de l’époque. La raison? Les deux personnages protègent la présence d’une femme qui exploite sa sensualité et sa sexualité à travers la beauté, la danse et le sexe.

CARACTÉRISTIQUES

En 1975, Bellas de noche de Miguel M. Delgado est sorti, ouvrant officiellement le cinéma de ficheras, et qui a réuni des milliers de personnes qui voulaient voir des nus frontaux comme jamais auparavant. Les films ficheras étaient une adaptation de certaines pièces des années 60 qui ont fait place à des titres comme Bikinis et rock; Tivoli; Les fichiers; Soirées cabaret; La vie difficile d’une femme facile; o poupées de minuit, peut-être le plus représentatif de l’époque avant qu’ils ne suivent leur cours, osons-le dire, pire dans les années 80 et même les années 90.

Les rumberas étaient des artistes internationaux de haut niveau, tandis que les protagonistes des ficheras étaient caractérisés comme des vedettes ou des prostituées –Parce que ce ne sont pas toujours les mêmes. L’énorme différence entre ces deux chiffres est que le second, selon le temps et les besoins de la société, avait plus de facilités à exploiter un total nu et des jurons …

Les vedettes, image principale du cinéma, étaient des artistes du théâtre, du cabaret, de la télévision et du cinéma qui Ils ont construit l’image de la sexualité féminine et ont rompu avec la femme délicate et fragile d’une décennie précédente.

Le dossier, que cela plaise ou non aux critiques, Elle faisait partie d’un mouvement de libération des femmes – pas toujours dans les droits, mais dans la jouissance de la sexualité – qui se reflète dans l’avenir de son cinéma dans les années 80 comme Seulement pour les dames de 81 ans par Fernando Durán Rojas.

Toute cette libération sexuelle nous amène au deuxième point: vulgarité, cinéma d’Albur et érotisme inspirés des comédies érotiques italiennes dirigées par Laura Antonelli. “Le respect du coin des autres, c’est la paix” (La vie difficile d’une femme facile, 1975), une prostituée en dit une autre …

Si le cinéma diffère des autres, c’est à cause de le langage familier marqué par l’albur: “Prêtez-moi vos bouteilles pour finir de m’élever.” Et aussi le blasphème comme la mention de cette première mère en 1974. Les fichiers continuent une histoire très simple qui ne fait pas réfléchir le spectateur, mais pour s’amuser et, pourquoi pas, s’exciter.

Déclin ou divertissement?

Cette qualité a remis en cause le statut “artistique”. dans l’histoire de notre cinéma; Mais le septième art n’est-il pas de représenter les différentes réalités d’une même société? Le cinéma des années 60 et une grande partie des années 70, engagé dans le discours politique et social, résultant en des films bruts et réalistes comme Le château de pureté 1972 par le grand réalisateur Arturo Ripstein; ou la trilogie Felipe Cazals qui commence par Canoë, Les poquianchis et El apando, d’après l’œuvre du même nom de José Revueltas.

Et ça n’a pas fait mal. Le cinéma Ripstein et Cazals, appelé Nouveau cinéma mexicain, reflétait le déclin de la société comme un moyen d’analyser sa réalité. Après 1968, avec la mémoire de Tlatelolco encore fraîche dans l’esprit des victimes et des jeunes générations, les Mexicains avaient besoin de deux choses: le cinéma politique et le cinéma populaire. Les ficheras avec leurs nus insensés et exagérés, sont devenus le reflet d’une société qui a mis le mal, les albures et le cabaret, comme ses plus grands représentants.

Carlos Monsiváis, cinéphile, a déclaré que s’il s’agit de passer un bon moment –Avec une référence directe à Mario Moreno et la naissance de son personnage sous une tente improvisée–, les spectacles cessent d’être bons ou mauvais et deviennent de l’art à votre goût. Le cinéma avec Sasha Monténégro ayant des relations sexuelles dans une boucherie et Lyn May assis avec des gobelets sur un bureau, c’était la façon dont le Mexique s’amusait au cinéma … c’était son spectacle.

L’ironie

Sous la direction de Luis Echeverría (1970-1976), le cinéma a connu l’un de ses moments les plus grands et les plus productifs. avec plus de 800 films entre 1970 et 1979, et dans les six premiers, 532 productions au total (Cine Mexicano del 70: La décennie prodigiosa. Polanco, Fabián. 2016). L’âge d’or du cinéma mexicain a connu l’une de ses périodes les plus productives, mais en même temps plus close avec quelques réalisateurs sur les charts.

Les années 70 et Echeverría, en revanche, ont laissé tous les cinéastes avec leurs histoires, qui ont travaillé avec le soutien financier du gouvernement jusqu’à l’arrivée de José López Portillo et le mépris des ficheras dans la tâche de retrouver la gloire d’une époque révolue. Encore plus ironique, alors, quand on pense à cette relation critiquée entre Portillo et Sasha Monténégro qui a abouti à un mariage.

Rodolfo Landa, Frère d’Echeverría, était chargé de récupérer le cinéma national après la chute de l’âge d’or. Avec lui, ils renaissent et reconstruisent Banque cinématographique nationale, Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques; l’inauguration du Bibliothèque nationale de cinéma en 74 ajouté à l’arrivée de Centre de formation cinématographique (CCC) un an plus tard.

En d’autres termes, une décennie qui a cimenté les plus grandes institutions cinématographiques du Mexique, mais en même temps, une époque qui a vu naître des dizaines de productions de faible qualité, mais avec un succès au box-office jamais vu auparavant.

Le cinéma des ficheras représentait le Mexique que personne ne voulait voir, ce vulgaire mexicain et alburero qui va au cabaret. Il peut être mal fait, mal écrit et mal agi, mais il n’a pas cessé d’être une simple forme de divertissement qui en même temps, il reflétait les besoins les plus immédiats d’une société qui portait le poids politique et social d’une nuit … et non d’un cabaret.

Si tu veux écoutez le morceau que nous avons monté sur le cinéma pour #SopitasXAireLibre, nous les laissons ici: