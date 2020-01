L’art de «Spider-Man» dévoile tôt le mystère de Jake Gyllenhaal

Une toute nouvelle œuvre d’art conceptuelle de Spider-Man: loin de chez soi montre un look précoce inutilisé pour Mysterio de Jake Gyllenhaal.

Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs méchants de Marvel Cinematic Universe à ce jour, Mysterio de Jake Gyllenhaal a fait ses débuts dans la deuxième sortie solo de Tom Holland en tant que Spider-Man. L’un des choix les plus inspirants du dernier film de Spider-Man a été d’avoir Mysterio de Jake Gyllenhaal essentiellement un artiste visuel qui a utilisé des drones pour projeter des scènes photo-réalistes de chaos absolu. Le Mysterio que nous avons vu dans le film avait un costume très élégant et concentré sur l’or qui était assez rationalisé par rapport aux rendus trouvés dans les bandes dessinées de Spider-Man. Cependant, le look de Jake Gyllenhaal pour Mysterio était radicalement différent au début.

Ryan Meinerding, responsable du développement visuel des studios Marvel, s’est rendu sur Instagram pour partager un tout nouveau concept art pour Mysterio pour Spider-Man: loin de chez soi de Jake Gyllenhaal, que vous pouvez consulter ci-dessous. Assurez-vous de glisser à droite pour voir le méchant Spider-Man dans toute sa splendeur.

Ce premier concept art pour Mysterio de Jake Gyllenhaal n’est certainement pas aussi lisse et moderne que celui vu dans le film Spider-Man. Ce rendu pour Mysterio est lourd sur le violet du personnage, un choix qui ne se refléterait pas aussi bien sur le grand écran. Ce look pour Jake Gyllenhaal est bruyant et accentué, et cela aurait vraiment enlevé au manoir de bricolage que le personnage du film le décrivait. Le look d’or beaucoup plus discret et carbonisé vu dans le film Spider-Man complète parfaitement le costume brillant que Peter Parker a tout au long du film.

Voici le synopsis officiel de Spider-Man: loin de chez soi:

Après les événements de Avengers: Fin de partie, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde qui a changé pour toujours.

Réalisé par Jon Watts à partir d’un script écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man: Far From Home stars Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders et Samuel L. Jackson comme Nick Fury.

Spider-Man: loin de chez soi est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD 4K, Blu-Ray et DVD.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

