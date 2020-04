L’art de style bande dessinée Wonder Woman 1984 comprend le guépard de Kristen Wiig

L’art promotionnel de New Wonder Woman 1984 met en vedette Diana Prince de Gal Gadot et Cheetah de Kristen Wiig.

Warner Bros. et Wonder Woman 1984 de DC transporteront le public dans les années 80 alors que Diana Prince de Gal Gadot croise la route avec Cheetah de Kristen Wiig. Alors que les fans devront attendre un peu plus longtemps que prévu pour les voir s’affronter, un nouvel art promotionnel de style bande dessinée offre aux fans leur dernier aperçu des deux personnages.

En plus de mettre en lumière Diana Prince de Gal Gadot et Cheetah de Kristen Wiig, le nouvel art promotionnel Wonder Woman 1984 présente également l’héroïne titulaire dans la nouvelle armure Golden Eagle. Vous pouvez consulter l’art promotionnel dans le post ci-dessous.

Nouvel art promotionnel # WW84 # WonderWoman1984 pic.twitter.com/41deB5Xp1b – Mikhail Villarreal🦇 (@TaurooAldebaran) 23 avril 2020

Que pensez-vous du nouvel art promo? Êtes-vous ravi de voir Kristen Wiig faire ses débuts dans DCEU en tant que Cheetah? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous et restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur le film au fur et à mesure de son développement.

Le film est l’un des nombreux projets touchés par la pandémie de coronavirus en cours. Initialement prévu pour ouvrir dans les cinémas début juin, Warner Bros.a choisi de repousser la date de sortie à la mi-août dans l’espoir que la crise se soit apaisée d’ici là et que les cinémas, qui ont été contraints de fermer, peuvent rouvrir leur des portes.

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait actuellement sortir en salles le 14 août 2020.

Source: Twitter

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.