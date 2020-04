L’artiste de maquillage de mariage de Meghan Markle Daniel Martin donne des conseils de maquillage de mariée bricolage

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ne sont peut-être plus des membres officiels de la famille royale, mais ils sont toujours deux des personnes les plus regardées au monde. Alors qu’ils se trouvent bas en Californie, en attendant la pandémie de COVID-19, tout le monde se demande quelle sera leur prochaine décision.

Pourtant, beaucoup ne peuvent s’empêcher de se demander ce qui se serait passé s’ils avaient choisi de rester en Grande-Bretagne et de rester des membres actifs de la famille royale. Après tout, leur mariage de conte de fées était il y a seulement deux ans, et à l’époque, le monde était plein d’espoir pour le nouveau couple.

De nombreux fans royaux se souviennent du moment exact où ils ont vu Meghan sortir de la voiture, resplendissante dans sa robe de mariée. Il y a de bonnes nouvelles pour les super-fans de la duchesse de Sussex: la maquilleuse responsable de la création de son superbe look de mariage a récemment expliqué comment créer un look similaire à la maison.

Le look unique du jour du mariage de Meghan Markle

Il y avait beaucoup de spéculations sur le type de robe de mariée que Meghan choisirait pour son grand jour. Beaucoup pensaient qu’elle choisirait une robe de type vieux Hollywood, parfaitement coupée pour s’adapter aux courbes de son corps.

Elle a surpris tout le monde lorsqu’elle est sortie avec une robe unique qui a définitivement fait des vagues. La robe était une robe simple à épaules dénudées à manches longues. Dans l’ensemble, c’était magnifique mais beaucoup plus modeste et classique que ce que beaucoup attendaient.

Meghan a également choisi une méthode de style discrète pour ses cheveux et son maquillage de mariage. Ses cheveux étaient portés en un chignon simple et désordonné, avec quelques vrilles lâches laissées pour encadrer son visage. Le chignon en désordre est devenu le look de cheveux signature de Meghan.

Quant à son maquillage, Meghan a gardé les choses très naturelles et a opté pour un maquillage transparent qui a permis à ses taches de rousseur et à la lueur de California-girl de briller. C’était un changement bienvenu par rapport aux styles populaires et fortement profilés qui faisaient fureur début 2018.

Comment la maquilleuse de Meghan Markle a-t-elle réalisé son look?

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Peu de temps après le mariage royal, le maquilleur de Meghan, Daniel Martin, a dévoilé au magazine Glamour comment il avait créé son maquillage pour le jour du mariage.

Martin a révélé que le maquillage qu’il avait conçu pour l’ancienne actrice consistait à «faire ressortir son meilleur moi». Il voulait que sa «peau incroyable» soit au centre de ses préoccupations et a choisi d’utiliser un fond de teint à base d’eau pour minimiser le caractère gras et maximiser l’absorption de la peau.

Martin a également admis que la création du look était un processus très collaboratif et que lui et Meghan avaient fréquemment envoyé des SMS dans les jours précédant le mariage, jetant des idées et partageant des photos d’inspiration. En fin de compte, son look a inspiré de nombreuses épouses du monde entier, et Martin est toujours l’une des maquilleuses les plus demandées d’Hollywood.

Voici comment recréer le maquillage du jour du mariage de Meghan Markle

À la mi-avril, Martin a partagé ses meilleurs conseils pour les mariées qui veulent faire du maquillage inspiré de Meghan Markle pour leur propre jour de mariage. Martin recommande que les mariées commencent par utiliser un apprêt flou sur la peau et en neutralisant toute rougeur en appliquant un correcteur sur toutes les zones sujettes à la décoloration ou aux rougeurs, comme autour du nez ou de la zone sous-oculaire.

Martin suggère de définir le sourcil à l’aide d’un gel transparent, mais d’aller doucement sur le crayon à sourcils pour assurer un look plus naturel. Selon le pro, le fard à paupières peut vraiment «ouvrir le couvercle», mais pour les mariées qui ne sont pas confiantes dans leur capacité d’application de fard à paupières, tapoter du fard à joues ou de la poudre bronzante sur le couvercle avec un doigt peut fournir un joli effet naturellement profilé.

Blush est un incontournable, selon Martin, avec sa teinte préférée étant le blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Que la mariée choisisse un rouge à lèvres ou un baume teinté, Martin recommande de terminer le look avec un spray fixant pour empêcher le maquillage de glisser ou de fondre sur le visage à des températures plus chaudes.

“Tout est question de longévité”, révèle la maquilleuse chevronnée.