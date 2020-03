L’artiste des “ Avengers ” révèle le look pré-Ronin du Hawkeye de Jeremy Renner

Andy Park, directeur du développement visuel de Marvel Studios, a partagé le look pré-Ronin de Hawkeye de Jeremy Renner de Avengers: Fin de partie.

L’un des plus grands points de développement de l’arc de personnage de Hawkeye a été lorsqu’il est devenu Ronin dans le premier acte de Avengers: Fin de partie. Après que sa famille eut été cassée, le Hawkeye de Jeremy Renner était plongé dans la rage et la douleur qui l’ont amené à assumer le rôle de Ronin. Dans le film, nous n’avons vu que Hawkeye de Jeremy Renner vivre la vie domestique avec sa famille, puis sauter directement dans le look de Ronin.

Alors que le poids de Ronin pouvait être ressenti à travers la performance de l’acteur, il aurait certainement été intéressant d’avoir vu le look de Hawkeye avant qu’il ne porte le look axé sur les samouraïs. Une toute nouvelle œuvre conceptuelle d’Andy Park, directeur du développement visuel des studios Marvel, montre Hawkeye de Jeremy Renner avant qu’il n’assume le rôle de Ronin.

La transformation physique de Jeremy Renner en Ronin consistait principalement à lui faire une coupe de cheveux différente, ce qui impliquait un faux-faucon avec un fondu. Il y avait aussi des tatouages ​​inspirés de Ronin vus dans quelques scènes où Jeremy Renner était sans manches. Cette œuvre d’art d’Avengers: Endgame montre Hawkeye en train de balancer sa coupe de cheveux classique et de porter un costume qu’il porterait normalement. En tant que Ronin, Hawkeye de Jeremy Renner portait des costumes entièrement noirs et utilisait une épée par opposition à son arc, l’arme signature du personnage.

Que pensez-vous de cet art conceptuel montrant Hawkeye de Jeremy Renner avant de devenir Ronin? Commentez ci-dessous et faites le nous savoir!

Hawkeye de Jeremy Renner a été vu pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel de l’épopée Marvel Studios:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Andy Park