L’artiste des effets Neal Scanlan sur la trilogie de la suite de Star Wars

ComingSoon.net a eu l'occasion de discuter avec les effets spéciaux et le maquilleur Neal Scanlan pour discuter de son travail sur la trilogie de la suite.

Ayant été engagé pour travailler sur la série avant même J.J. Abrams était attaché à la barre le réveil de la force, Scanlan décrit le sentiment comme une excitation, mais aussi comme une bizarrerie comme “vous ne pouvez même pas vraiment en parler.”

“C’était presque une notion enfantine, quand vous voulez parler de quelque chose à quelqu’un et que vous lui dites que vous ne pouvez pas faire ça”, a expliqué Scanlan. «C’était donc la chose la plus étrange parce que j’ai pu parler à certaines personnes proches de moi, certainement les premières idées de qui j’utiliserais le concept, le genre d’idées sur lesquelles nous voulions rebondir, et c’était, comme vous le dites, , bien avant que JJ ne nous contacte. Il y a donc eu une courte période de temps où nous essayions simplement de comprendre Guerres des étoiles si unique au Guerres des étoiles Ventilateurs? Je veux dire, dans le monde des effets pratiques, quelle était notre responsabilité et quels étaient les défis et à quoi devions-nous être sensibles? Et donc, c’était une sorte de période d’essayer de nous mettre en quelque sorte, de me mettre dans ce monde et d’essayer vraiment d’être fidèle à moi-même. »

Scanlan a révélé que le créateur de franchise George Lucas n’était pas très présent pendant les premiers jours de développement, même avant l’embauche d’Abrams, et que lorsque le Star Trek Le réalisateur a signé qu’il était encore moins présent afin de permettre aux artistes de se «familiariser» avec Abrams.

“C’était une manière très agréable de lancer des idées supplémentaires, sans aucune influence là où il y a vraiment des commentaires de qui que ce soit”, a expliqué Scanlan. «Je pense qu’il doit se concentrer sur lui-même et avoir une idée de peut-être le monde qui était là-bas et peut-être avoir le temps de réfléchir à certains modèles et à certaines situations non seulement de ce qui se passait du côté de George, mais de ce qui se passe au Royaume-Uni. . Et donc, il y a eu définitivement une période d’approche libre de ce que nous étions sur le point de faire. »

Pendant ce temps, Scanlan se souvient qu’il y avait “tellement de côtés qui ne se rendent pas dans le film”, avec de nombreux extraterrestres et créatures laissés sur la planche à dessin qui, selon lui, “auraient pu trouver leur place” dans le Guerres des étoiles histoire, mais que lui et ses équipes étaient «très fiers des mondes» qu’ils ont créés et notant qu’il y a «encore un énorme catalogue en arrière» de créations qui pourraient figurer dans un futur film. Alors que la trilogie originale comprenait des designers tels que Phil Tippett, dont le travail serait réutilisé même dans les préquelles, Scanlan a trouvé une propriété majeure avec la grande partie de l’étoile de la mort détruite vue dans La montée de Skywalker.

«Pour l’aborder non pas comme une énorme entité hydraulique ou comme une énorme entité mécanisée, il y avait quelque chose qui est beaucoup plus basé sur le théâtre, quelque chose qui serait imposant ou impressionnant à l’écran, mais je ne voulais pas que le public pense que c’était animatronique. », a déclaré Scanlan. «Donc, je pensais certainement dans ces cas particuliers, et c’est vrai pour des choses comme l’épave de la mer et encore, dans le sens où cela a été tiré sur un emplacement juste à côté de la mer rugissante, etc., etc. Je pense donc qu’ils» re les choses pour moi que nous avons présentées au réalisateur comme, “Pourrions-nous faire cela, ou comment pensez-vous à ce sujet?” Évidemment, cela prend une énorme part de confiance et de compétence de JJ lorsque vous proposez quelque chose comme ça sur papier et puis vous pensez que l’écart entre, oh oui, c’est une très bonne idée, de tirer réellement dans le désert afghan pour le faire sur la côte d’Ivinghoe. Je suis fier, parce que dans un sens, nous avons créé des défis que les réalisateurs ont été assez incroyables pour dire, faisons-le. “

En plus d’avoir travaillé sur la trilogie de suite, Scanlan a également travaillé sur les efforts d’anthologie Rogue One et Solo, ce dernier étant connu pour le virage créatif en cours de production avec l’embauche de Ron Howard (Enfer) pour remplacer Phil Lord et Chris Miller (Le film Lego). Malgré le tir du duo, Scanlan décrit avoir eu «une période fantastique avec Phil et Chris» et que, tout en ayant utilisé de nombreuses influences uniques à leur style de réalisateur qui ont contribué à «créer une atmosphère», peu d’éléments ont changé après leur départ. .

«À bien des égards, ils étaient là, ils étaient déjà là», a expliqué Scanlaid. «Ce qui a peut-être changé lorsque Ron est entré à bord, c’est peut-être que les numéros de l’histoire ont légèrement changé, peut-être que la collection a légèrement changé et que les choses ont été reprises dans le concept de Ron, où il emmènerait ce film particulier. Mais, je ne peux penser à rien de ce qui n’était pas déjà sur les cartes, déjà en construction, que Ron a changé, ce qui était formidable. “

Entre travailler sur Solo et La montée de Skywalker, Scanlan et son équipe se sont aventurés dans une autre grande franchise à succès avec Jurassic World: Fallen Kingdom et tout en terminant le travail sur ce projet, ils étaient sur le point de commencer le travail sur la conclusion de la saga Skywalker avant un autre changement soudain avec le départ de jurassiqueColin Trevorrow, chef de la trilogie de la suite, en faveur du retour d’Abrams. Bien que le dernier Guerres des étoiles le film est également devenu célèbre pour avoir réécrit la première page du scénario de Trevorrow, Scanlan et son équipe «commençaient à avoir une idée de ce qui tremblait» sur le film et n’avaient pas fait de «véritable chemin» sur le projet .

“Je pense que la partie étrange était avec Jurassic, nous avions Colin, mais nous n’étions qu’au stade de la discussion, donc lorsque JJ est arrivé à bord, il n’était vraiment pas intéressé dès la première page”, a déclaré Scanlan. “Il se trouve que ce calendrier est sage, quand JJ est arrivé, c’était plus ou moins le temps que nous finissions de travailler sur jurassique, Ouais.”

Abrams ayant allégué dans les mois précédant la SkywalkerIl a dit qu’il avait moins de temps avec lui pour la production que pour Éveil de la force, Scanlan a constaté que l’un des plus grands défis pour lui et son équipe était qu’en travaillant avec Abrams la première fois, ils «étaient tous un peu moins sûrs de nous-mêmes» et «moins sûrs l’un de l’autre».

«Ce fut le début d’une relation qui était à tous les niveaux, et cette relation a été très rapidement ravivée lorsque JJ est venu faire Skywalker», A expliqué Scanlan. «Nous avons donc pu courir avec lui sans avoir à passer par aucune étape d’approbation, il ne manquait pas de confiance avec lui. JJ avait certainement la confiance et avait confiance en elle. Il s’agissait donc moins d’un terrain d’essai que d’un cas de réaction rapide et efficace au processus de réflexion de JJ. De toute évidence, sa pensée, il écrivait le script dans le temps condensé, et les idées proviendraient non seulement de son propre monde, mais peut-être de choses qu’il pourrait voir se déclencher dans d’autres aspects de son travail grâce à la production. Le plus grand défi, je pense, était de pouvoir monter au niveau de l’équipage et de continuer à construire de manière beaucoup plus large, tout en conservant l’essence de ce que nous essayions de faire. Il fallait écouter rapidement une idée d’histoire que JJ avait peut-être, puis, le cas échéant, elle a changé dans une autre direction, souvent cela signifie où ce n’est pas tellement qu’il y aura un changement dans la conception, mais il y aura d’être un changement dans l’exécution et il ne va pas tirer. Il allait tirer ailleurs et allait dans un endroit ou cela a changé. C’était donc le plus grand défi, je pense, d’être capable d’adhérer et de vraiment garder un œil sur le ballon dans le sens de pouvoir gérer cela et y répondre et toujours arriver le jour du tournage, vous savez, ajuster à ce que JJ attendait, juste pour arriver et pouvoir exécuter. “

Une chose sur laquelle Scanlan et son équipe ont pu travailler cette fois-ci était de revenir à l’objectif initial d’Abrams pour Maz Kanata de Lupita Nyong’o d’être un personnage pratique plutôt que CGI, car elle était le réveil de la force et The Last Jedi, qui, selon Scanlan, vient d’une contrainte de temps sur le premier film.

“Nous avons en quelque sorte lutté avec la bonne chose, et vous obtenez ce moment unique, et dans le cas de Maz, il est arrivé trop tard dans la journée pour que nous puissions faire quoi que ce soit pratiquement”, a déclaré Scanlan. “Cette fois-ci, nous pourrions y penser plus tôt, mais aussi, développer certaines des scènes que nous portons tous les deux, JJ pensait qu’il y aurait une plus grande authenticité à tous égards pour essayer de le faire vivant sur le plateau, et elle est donc devenue un énorme défi pour nous. Pas de gémissements, mais il y avait beaucoup de séquences que nous avons tournées et que nous n’avons pas vues dans le film final. Je pense qu’à travers le processus de production, nous avons toujours vu le film. Elle a donc été construite à un niveau solide et sophistiqué, pour pouvoir fusionner avec quelque chose que JJ a demandé. »

En regardant vers l’avenir, Scanlan voit la possibilité que «l’occasion puisse frapper» pour lui de retourner Guerres des étoiles l’univers, parlant du fait qu’il “a vraiment apprécié mon temps” sur les films et qu’il “souhaite continuer à y rester” alors qu’il se poursuit dans le petit écran et que le monde des effets pratiques pourrait continuer à vivre dans le monde du divertissement.

«Je pense que ce qui est merveilleux à propos de votre terme créatif, si vous pouvez l’appeler ainsi, c’est d’être un très jeune homme, d’être impliqué dans l’animatronique dans les tout premiers stades, par opposition à être là où nous sommes maintenant, vous avez la seule chose que seul le temps vous donnera, ce qui est de la sagesse et une certaine expérience que tout temps peut vous faire », a déclaré Scanlan. «Je pense certainement avec ILM et certainement avec les opportunités créatives que la technologie numérique offre, que les effets pratiques peuvent côtoyer les effets numériques et peuvent le faire, premièrement, parce que la technologie est l’endroit où nous pouvons échapper au monde physique réel, mais aussi, je pense que de manière créative, le rapprochement des deux technologies utiliserait certaines des choses que le numérique peut faire, vous savez, que nous ne pouvons pas faire. Cette combinaison, je crois, a encore d’énormes quantités d’exploration, et je trouve cela très excitant, qu’aucune technologie n’est nécessairement la plus puissante, je crois en soi. Je pense que certaines des choses les plus fortes sortent de ces technologies et que vous travaillez à trouver des images et à trouver des façons de faire des choses qui sont nouvelles et rafraîchissantes, nouvelles et rafraîchissantes pour le public. C’est excitant pour moi et j’essaie de le faire non seulement dans le Guerres des étoiles monde, mais si une autre production souhaite essayer de prendre un aspect des effets pratiques ou essayer de faire quelque chose de pratique, ce serait la façon dont je pense

