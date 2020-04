L’artiste espagnol aux multiples facettes Luis Eduardo Aute est décédé

Mexico.- Ce vendredi 3 avril marque le 117e anniversaire de la naissance de Lola Álvarez Bravo, reconnu comme le premier photographe mexicain.

Elle a réalisé des portraits de personnalités telles que Frida Khalo et était chef du département photographique de l’Institut national des beaux-arts et de la littérature (INBAL).

Portrait de Frida Kahlo

Dolores Martínez de Anda – son vrai nom – est née à Lagos de Moreno, Jalisco, cependant, en 1916, elle a déménagé à Mexico, un endroit qui serait important pour sa carrière professionnelle derrière l’objectif.

Dans le cadre de ses premières œuvres dans le monde artistique, il collabore en 1935 à une exposition de femmes artistes organisée par María Izquierdo.

Au milieu des années trente, le photographe a collaboré avec le magazine El maestro rural, alors édité par le ministère de l’Éducation publique.

Ses premiers travaux en photographie sont documentaires, car il commence par des images qui dépeignent la vie quotidienne des rues du pays.

Selon INBAL, l’artiste est venu déclarer:

«Dans mes photos, il y a des choses du Mexique qu’on ne voit plus. Si j’ai eu la chance de trouver et de capturer ces images, elles peuvent plus tard servir de témoignage de la façon dont la vie s’est déroulée et s’est transformée, des images qui m’ont atteint très profondément, comme l’électricité, et qui m’ont fait serrer la caméra ».

Son objectif a également capturé des images de dirigeants sociaux, de sculptures préhispaniques et d’architecture, entre autres. Au fil du temps, ses clichés cessent de se concentrer uniquement sur le documentaire pour laisser place à une photographie plus expérimentale, avec laquelle il parvient à réaliser des techniques telles que le photomontage, le photomural et le cadre, contextes dans lesquels il s’aventure en 1935.

Pour 1964, il présente sa première exposition personnelle.

L’artiste de l’objectif a pris sa retraite de l’activité professionnelle fin 1989, mais pas avant d’avoir reçu des reconnaissances pour son talent, telles que la médaille du docteur Mariano Azuela et la médaille Distinguished Jalisciense.

Arrivé en 1924, il épousa Manuel Álvarez Bravo et ce fut quand il adopta ses noms de famille, qu’il conserva même après sa séparation jusqu’à sa mort en 1993, pour laquelle il est connu sous le nom de Lola Álvarez Bravo.

