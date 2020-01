L’artiste Flash Concept dévoile un design mis à jour pour Ezra Miller

L’artiste conceptuel Flash a révélé un design mis à jour pour la version d’Ezra Miller du super-héros emblématique.

Après des années de drames en coulisses, la production du Flash d’Ezra Miller est enfin en cours. Le film a vu plusieurs remplacements de réalisateurs, des réécritures de scénario et a été constamment repoussé en conséquence. Mais maintenant, un nouveau réalisateur a signé pour le film et il semble que The Flash d’Ezra Miller puisse enfin voir le jour.

Plus récemment, The Flash d’Ezra Miller a choqué tout le monde quand il est apparu sur le crossover Arrowverse sur la CW. Son apparence a été relativement brève mais elle a néanmoins cimenté l’idée que le DCEU était dans le même multivers que le CW Arrowever. Peu de temps après, l’artiste du concept Flash Andy Poon a publié une image de concept mise à jour pour le personnage d’Ezra Miller qui donne au personnage un look plus rationalisé.

Vous pouvez voir l’image complète de The Flash d’Ezra Miller ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image? Souhaitez-vous voir cette conception utilisée pour le film The Flash d’Ezra Miller? Qu’avez-vous pensé de son apparition sur Crisis on Infinite Earths? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Depuis la première annonce du film autonome d’Ezra Miller, The Flash, le projet a connu de nombreux revers. Après le départ de deux réalisateurs séparés pour des différences créatives, John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont été appelés à la tête de The Flash avant de se retirer après des conflits créatifs avec Ezra Miller sur le ton du film.

Le directeur informatique Andy Mushcietti a signé pour diriger The Flash d’Ezra Miller à partir d’un scénario écrit par l’écrivaine Birds of Prey Christina Hodson.

Le Flash devrait actuellement sortir dans les salles le 1er juillet 2022.

Source: Instagram

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!