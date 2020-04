L’artiste Peter Stults imagine une trilogie Lando Calrissian en affiches / film

Depuis Solo: une histoire de Star Wars a fini par être une déception au box-office, il est peu probable que nous allons obtenir une suite, et cela vient du co-auteur du film Jon Kasdan. Mais si l’arc de l’histoire qui a commencé dans le spin-off devait se poursuivre, ce serait génial s’il finissait par faire Lando Calrissian encore plus important. Apparemment artiste Peter Stults pensait la même chose, c’est pourquoi il a utilisé son temps de quarantaine pour faire un trio d’affiches pour une série de films intitulée Les chroniques calrissiennes. Découvrez les affiches de la trilogie Lando Calrissian et tous les détails sympas qu’elles contiennent.

Cette trilogie imaginée serait dirigée par Michael Anderson (Logan’s Run), avec un script Stanley Mann (Conan le destructeur), Irvin Kershner (réalisateur de The Empire Strikes Back), et histoire de George Lucas lui-même. Cependant, au lieu que John Williams fasse le film, Peter Bernstein (The Ewok Adventure) composerait la partition.

L’ambiance générale de la trilogie ressemble à un mélange de blaxploitation et de science-fiction des années 1970 avec un peu de fantaisie, que vous pouvez voir dans chacune des affiches ci-dessous.

Affiches de la trilogie Lando Calrissian de Peter Stults

Le premier épisode de The Calrissian Chronicles présente évidemment Billy Dee Williams dans le rôle de Lando Calrissian. Il aurait également des rôles Tamara Dobson, Ron O’Neal et Moses Gunn. Mais la meilleure friandise ici est que Shirley Bassey jouerait le bien-aimé droïde L3-37 de Lando.

La deuxième tranche semble avoir quelque peu une influence asiatique avec l’ajout de Tatsuya Nakadai et Meiko Kaji rejoindre le casting. Il y a aussi un rôle pour Vonetta McGeeet Shirley Bassey est toujours là sous le numéro L3-37.

Dans la dernière tranche, un peu Star Wars revient avec Peter Mayhew revenant sous le nom de Chewbacca, ainsi qu’une «apparence spéciale» Harrison Ford comme Han Solo. Sinon, le casting se développe à nouveau avec Angela Brent et Robert Urich. Cependant, Shirley Bassey n’est plus répertoriée comme L3-37, alors peut-être qu’elle a rencontré sa fin dans le deuxième épisode.

Mais le vrai régal ici dans ce dernier épisode est d’imaginer l’introduction de Jean-Claude Van Damme à Hollywood comme nul autre que Dark Maul. C’est une belle référence au retour du personnage dans Solo: A Star Wars Story, et penser à l’artiste martial qualifié jouant Dark Maul est tellement amusant.

Malheureusement, nous n’aurons jamais l’occasion de voir des films comme celui-ci avec Billy Dee Williams en tête. Mais ceux-ci feraient de grandes bandes dessinées. Là encore, il y a peut-être de l’espoir pour une série de films Lando Calrissian avec Donald Glover. Après tout, le réalisateur de Sleight J.D.Dillard et l’écrivain Matt Owens sont sur le point de devenir les premiers créateurs noirs à s’attaquer à Star Wars derrière la caméra et sur la page, alors peut-être qu’ils ont quelque chose d’excitant prévu pour le camarade scélérat.

Pour l’instant, nous devons simplement espérer que ces affiches seront transformées en impressions.

