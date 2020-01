L’artiste transforme les dessins de ses enfants en bijoux amusants que vous pouvez porter

Nous savons qu’en tant que parents, les créations de nos enfants sont un joli détail à garder pour le reste de nos vies; Cependant, nous n’avons souvent nulle part où les garder ou éventuellement les perdre.

Heureusement, certains créateurs en Turquie ont trouvé la solution parfaite pour avoir avec nous ces petits cadeaux que nos petits nous donnent, et c’est que les jeunes ont décidé de créer une entreprise où ils transforment les dessins et créations de leurs enfants en véritables bijoux.

L’idée est née quand l’un des enfants des designers a donné une de ses grandes pièces à son père et il l’a transformée en collier en or comme quelque chose de personnel; Mais c’est là qu’il a réalisé que cela pouvait devenir un excellent article à vendre, alors il a commencé à se promouvoir et a ainsi vendu ses premières pièces.

Les concepteurs accréditent toujours les auteurs de leurs œuvres en reconnaissance de leur grande imagination et de leur travail. Sans aucun doute un excellent moyen de prendre avec nous une partie de l’esprit de nos petits.

Nous vous laissons quelques images des dessins qui ont été transformés en bijoux pour nous donner votre avis!

