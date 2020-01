L’artiste Trevor Henderson nous rampe avec ses photobombes “L’homme au visage à l’envers”

“Il aime pervertir nos attentes sur la façon dont un humain est mis en place.”

Un de mes Twitter préférés personnels suit est artiste Trevor Henderson (@SlimySwampGhost), dont le compte est un grand temps à suivre pour les amateurs de monstres en particulier. En plus de partager toutes sortes d’illustrations de monstres d’autres artistes, Henderson pompe constamment ses propres monstres originaux, y compris la série de «séquences trouvées» que nous avons déjà décrite.

Le dernier projet de Henderson présente «le Homme au visage à l’envers“, Une figure sinistre qu’il a placée dans la photographie noir et blanc vintage qui est dans le domaine public. Trevor décrit le personnage original comme le «saint patron des petites tragédies et des mauvaises vibrations», une sorte de figure semblable à Mothman qui semble toujours être là quand la merde va mal.

Il a tweeté pour la première fois sur “L’homme au visage à l’envers” le 13 janvier, expliquant qu’il avait été “vu sur plusieurs photos des années 1910 aux années 1960”.

Henderson poursuit: «Il n’a jamais été vu sur les lieux, seulement après coup. Son visage est faux parce qu’il aime pervertir nos attentes sur la façon dont un humain est mis en place. Il aime le chagrin et la douleur des accidents de la route, mais tout sentiment horrible fera l’affaire. C’est un parasite affreux, comme une sangsue ou une lamproie. Il est physiquement là, on ne le voit pas. “

Comme toujours avec Henderson, les photos et les morceaux de récit se réunissent pour créer toute une mythologie entourant une figure mystérieuse effrayante qui pourrait probablement être la star de son propre film d’horreur. Et si vous me demandez, ce n’est qu’une question de temps avant qu’Hollywood ne commence à ramasser les idées d’Henderson et à les mettre à l’écran. En espérant!

Si vous aimez ce que vous voyez, dirigez-vous vers Ko-fi pour jeter quelques dollars à la manière de Trevor.

Plus d’apparitions de l’homme au visage à l’envers. Un réveillon du Nouvel An dans une base de l’Air Force en 1943 où un homme a été mortellement blessé, un accident de voiture en 1948 et un accident de train désastreux en 1951. pic.twitter.com/qZjNUysONL

Il est intéressant de noter que peu importe à quel point il se rapproche des autres passants, personne ne s’est jamais souvenu l’avoir vu à l’époque. Ce n’est que sur les photos après avoir vu.

